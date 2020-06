Eerste uitbreiding van Pokémon Sword en Shield komt eraan: dit moet je weten YV

17 juni 2020

15u18

Bron: tweakers, Inverse 2 Games ‘Isle of Armor’, de eerste uitbreiding aan het videospel ‘Pokémon Sword’ en ‘Shield’ voor de Nintendo Switch komt woensdag uit. Gamers kunnen nu dus een nieuwe verhaallijn ontdekken op Isle of Armor, een eiland in de Galar-regio, en ook een heleboel nieuwe Pokémon vangen.

Het eerste avontuur in het uitbreidingspakket neemt je mee naar Isle of Armor: een nieuw deel op de map met een aantal nieuwe omgevingen. Zo kan je nu op Pokémon jagen op het strand, in nieuwe bossen, grotten en duinen. De uitbreiding voegt zowel bekende als nieuwe Pokémon toe. Zo maken ‘Exeggutor’ en ‘Tauros’ onderdeel uit van de uitbreiding en verschijnen er van ‘Articuno’, ‘Zapdos’, ‘Moltres’ en ‘Slowbro’ Galarian-varianten. ‘Kubfu’ is een Pokémon die nieuw is aan de games.

Goed om te weten is dat je ook al kan afreizen naar Isle of Armor nog voor je het basisspel uitspeelde. De enige voorwaarde is dat je de ‘Wild Area’ in het spel moet kunnen bezoeken, maar dat is relatief vlug in het begin van het spel.

Uitbreidingspass

Isle of Armor is te verkrijgen voor 30 euro in de Nintendo Switch eShop als onderdeel van een uitbreidingspass. Daarmee kan je vanaf later vandaag op avontuur op Isle of Armor en later dit jaar krijg je toegang tot een tweede uitbreiding: ‘Crown Tundra’. Opgelet: je hebt wel het basisspel ‘Pokémon Sword’ of ‘Pokémon Shield’ nodig. Bij de tweede uitbreiding in de herfst krijgen gamers nog een aantal nieuwe Pokémon.