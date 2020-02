Eerste indruk van Outriders: brutale co-opshooter in een scifi-setting Met Outriders opent Polen een tweede front voor de verovering van de videogamewereld

Raf Picavet

27 februari 2020

19u06 0 Games Het team achter Bulletstorm en een Gears of War lijkt met Outriders lijkt iets verrassend fris te puren een op het eerste gezicht luie mix van clichés, uitgewoonde mechanismen en een haast verdacht herkenbare insteek.

Wie in het gamewereldje Polen zegt, denkt instinctief aan Project Red. Die studio werd terecht herhaaldelijk bekroond met de nu op Netflix verfilmde The Witcher-trilogie en heeft met Cyberpunk 2077 de meest geanticipeerde titel van de laatste twee jaar in de steigers. Maar Polen is ook de thuishaven van People Can Fly, een ontwikkelaar met een haast even indrukwekkend palmares.

De Epic-jaren

Begin dit millennium weerhield de Poolse gamestudio People Can Fly met de firstpersonshooter Painkiller jarenlang een trouw publiek om over te stappen naar Quake of Unreal. Twee games die toen met gigantische marketingbudgetten het multiplayershootergenre domineerden. Epic, de grote speler achter Unreal spotte het talent van die Polen en lijfde hen in. Daar zou People Can Fly bijdragen aan de nog steeds alomtegenwoordige Unreal-gametechnologie. Ze kregen ook een aflevering van Gears of War toevertrouwd en maakten in 2011 de kritisch veelgeprezen maar commercieel uiteindelijk teleurstellende Bulletstorm.

Hun eigen ding

Vandaag is People Can Fly al enkele jaren onder de vleugels van Epic uitgestapt. De eerste keer dat we er opnieuw van hoorden was in 2018, toen ze een gelikte, maar ook vrij generische en vage, trailer van Outriders toonden. Daarna bleef het verdacht lang stil. Tot we onlangs naar Warshau uitgenodigd werden voor een hands-on met de game. Het bleek – niet echt onverwacht – om een shooter te waarin het DNA van eerder werk er aanvankelijk wat al te hard bovenop lag.

Fusion gaming

Zo is Outriders een brutale, co-op shooter in een sciencefictionsetting en in die zin een rechtstreekse afstammeling van Gears of War en Bulletstorm. Deze keer is de shooter-carrosserie echter op een robuust rollenspelchassis gemonteerd én wordt dat alles geplugd in een open wereld met missies die het verhaal voortduwen of herspeelbare uitdagingen. Wat dan weer doet denken aan games als Destiny en Anthem. Toch, wat op papier lijkt als een twijfelachtige hutsepot waarvoor een kotstudent de restjes uit zijn koelkast plunderde, blijkt in de praktijk veeleer een verrassend smakelijk staaltje fusion-cooking.

Verhaal pakt nog niet echt

Ook die setting hebben we al eerder gezien: een interplanetaire kolonisatie die uitdraait op barbarij, gruwelijke mutaties en machtsgeile facties uitdraait, Maar People Can Fly bewijst dat clichés werken, zo lang je ze maar goed brengt. Qua verhaal, zal dat nog moeten blijken. De aanzet en eerste uren, grepen ons nog niet echt bij de keel. Maar wat de pure beleving betreft is Outriders een feestje voor iedereen die beroep kan doen op een vriend, en liever nog op twee vrienden, om zich voor korte of marathonsessies in het tactische geweld van deze game te storten.

De Tarantino-factor

Ook al mochten we maar een handvol uren met de game aan de slag, de shooter-expertise van de ontwikkelaar schittert elke keer we een virtuele trekker overhalen. Dat gecombineerd met veelal offensieve en onderling complementaire speciale vaardigheden van de verschillende personageklassen, levert continue ultragewelddadige slachtingen die een zodanig Tarantino-gehalte scoren dat enkel de meest rigide moraalridder er aanstoot aan zal nemen. Er kan tegen de release eind dit jaar nog heel wat misgaan, maar Outriders komt in ieder geval sterk uit de startblokken.