Eerste blik op ‘Harry Potter: Wizards Unite’, Pokémon Go voor Potterfans kg

12 maart 2019

13u01

Bron: Niantic, TechCrunch, The Verge, BBC 0 Games Ontwikkelaar Niantic, het bedrijf achter het immens populaire Pokémon Go, licht een tipje van de sluier van ‘Harry Potter: Wizards Unite’, het mobiele spel waarin je in de huid kruipt van een tovenaar of heks. De game zou draaien om het verzamelen van objecten en het duelleren met vijanden.

In tegenstelling tot Pokémon Go, is het dus niet de bedoeling om kleurrijke beestjes te vangen, hoewel Niantic daar niet ver van afwijkt. Spelers moeten in het Harry Potter: Wizards Unite verzamelobjecten te zoeken (de zogenaamde ‘foundables’), en moeten daarvoor de camera van hun smartphone gebruiken. Met de camera kunnen ze de objecten zien in de vorm van computergegenereerde beelden.



Niantic laat weten dat er “artefacten, wezens, mensen en zelfs herinneringen” te vinden zijn. Op eerste zicht lijkt het mobiele spel bovendien een stuk complexer te zijn dan de eerste versies van Pokémon Go.

Spreuken

In het verhaal van ‘Wizards Unite’ zouden de objecten in de dreuzelwereld zijn terechtgekomen door een mysterieuze gebeurtenis die Niantic de ‘Calamiteit’ doopt. In het spel speel je dan ook als een lid van de speciale eenheid rond het ‘Internationaal Statuut van Geheimhouding’, het statuut dat de magische gemeenschap verborgen moet houden voor niet-magische mensen.



Het is jouw taak om te achterhalen wat de Calamiteit veroorzaakte, terwijl je ervoor zorgt dat de magische objecten niet onder ogen komen van dreuzels. Om een object te verzamelen moet je spreuken gebruiken. Volgens de eerste gameplaybeelden, traceer je daarvoor patronen op je smartphonescherm.

Duels

Het spel werkt met een kaart waarop de objecten worden aangeduid. Net zoals Pokémon Go verschijnen bepaalde objecten vaker op veelbezochte plaatsen in de echte wereld: stadsparken, bushaltes, bibliotheken, scholen enzovoort. Daarnaast heeft ook het weer en de tijd waarop je speelt een effect op je omgeving. Bijvoorbeeld zouden weerwolven enkel verschijnen bij volle maan, suggereert TechCrunch.



Naast de zoektocht naar objecten, belooft Niantic dat het ook mogelijk wordt om toverdranken te brouwen en iconische plaatsen in de tovenaarswereld te bezoeken, zoals de toverstokkenwinkel van Olivander. Ook zal je het op moeten nemen tegen vijanden, waaronder Dooddoeners en dementors. Zo’n gevechten kan je samen met andere spelers aangaan, een beetje vergelijkbaar met de manier waarop je gyms verslaat in Pokémon Go.

Specialisatie

Je kan technisch gezien geen levens verliezen in het spel, maar je moet er wel voor zorgen dat je ‘Spell Energy’, je stamina, op peil blijft. Dat doe je door op tijd een Inn te bezoeken, waar je eten en drinken krijgt. Om je vaardigheden verder te ontwikkelen, zal je tot slot ook een magische specialisatie moeten kiezen, zoals Schouwer, Professor of Magizoöloog. Elke functie komt met een eigen set aan magische eigenschappen die je doorheen het spel zal kunnen bijschaven.



Een concrete lanceerdatum maakt Niantic nog niet bekend, maar normaal gezien zou het spel dit jaar nog verschijnen. Android-gebruikers kunnen zich in de Google Play Store wel registreren om verwittigd te worden bij de lancering.