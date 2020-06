Een triplekill en andere topmomenten van tweede speeldag Belgian League redactie

09 juni 2020

14u34 0 games Sector One blijft ongeslagen na de tweede speeldag van de Belgische 'League of Legends’-e-sportcompetitie. Nieuwkomer Team 7AM behaalde zijn eerste overwinning en RSCA Esports slikte zijn eerste nederlaag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

KVM Esports en Aethra Esports startten rustig, met veel focus op farm en geen team dat echt een voorsprong kon uitbouwen. KVM Esports begon naar de midgame toe de teugels in handen te nemen met een sterke teamfight, waarna ze een gold lead van 4.000 gold hadden op 15 minuten. Het ging van kwaad naar erger voor Aethra, dat KVM Esports niet kon tegenhouden toen het na 22 minuten de Baron kon neerhalen. Dat was meteen ook het begin van het einde voor Aethra Esports, want KVM Esports maakte het kort daarna af. Aethra Esports kon nog niet overtuigen dit seizoen, terwijl KVM Esports met opgeheven hoofd richting Sector One kon trekken.

Kneusjes

De match tussen Brussels Guardians en Team 7AM was erg belangrijk met het oog op de play-offs, omdat beide teams worden beschouwd als de zwakste broertjes. 7AM vond vroeg twee kills, maar Brussels Guardians kon de beide Rift Heralds opeisen. Rond de derde Dragon (Ocean) ging het fout voor Brussels Guardians toen Yoni een triplekill vond voor Team 7AM, met een 6.000 gold lead tot gevolg op 20 minuten. 7AM kon na een korte midlane-skirmish de Ocean Soul binnenhalen en ook de Baron was na 30 minuten van hen. Daarna ging het snel voor Team 7AM, dat de basis van Brussels Guardians in puin kon leggen en zijn eerste overwinning in de Belgian League kon laten optekenen.

Sterke terugkomst

In de derde match van de avond probeerde KVM Esports de jongens van Sector One af te stoppen, die al zeventien matchen ongeslagen bleven. Sector One ging voor een earlymidcompositie, terwijl KVM Esports met z’n draft eerder de late game verkoos. Het ging relatief gelijk op in de eerste tien minuten, met KVM dat antwoorden vond op de sterke earlygamecompositie van Sector One. Toch was het KVM Esports dat op voorsprong kwam en meerdere kills kon oppikken via spelers als mid laner Sumi en bot laner Rechter. Sector One vocht zich terug in de wedstrijd door belangrijke shutdowns én een Dragon te vinden. KVM Esports bleef wel het sterkere team, maar Sector One had betere macroplay en zette vol in op Phoenix zijn Camille. Die Phoenix zette heel Sector One op z’n rug en dankzij hem wonnen ze de volgende teamfight en halen ze Baron binnen. Na een clean ace in de 37ste (!) minuut kon Sector One de game afwerken en blijft het onverslagen.

Veel vechten

In de slotmatch zagen we RSCA Esports een compositie draften die ze niet vaak gebruiken, terwijl Brussels Guardians voor een eerder standaard teamfightcompositie ging. Beide teams deden wat we van hen gewend zijn: veel vechten. Brussels Guardians wist als eerste een voorsprong uit te bouwen via midlaner Noxe en jungler Shamber, maar RSCA Esports kaapte de eerste twee Dragons weg. Hoewel Brussels Guardians op weg leek naar een overwinning, werkte RSCA Esports zich terug in de game via toplaner KeABambi. Brussels Guardians kon uiteindelijk wel de Baron neerhalen en ze speelden de game kalm en volgens het boekje uit. Zo boekten ze hun eerste overwinning van het seizoen, terwijl RSCA Esports zijn eerste nederlaag kreeg te verwerken.

Bekijk ook de topmomenten van de eerste speeldag:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Stand: