Een externe harde schijf, het ideale cadeau voor consolegamers

Consolegames zijn al snel tientallen gigabytes groot, en dan staat een interne harde schijf van 500 of 1000 GB al snel vol. De oplossing? Extra opslag!

Kiezes welke games je wil wissen is nooit leuk, ook al kan je ze achteraf natuurlijk gewoon opnieuw installeren of downloaden. Maar het voelt toch altijd een beetje als 'kill your darlings'. En laat ons eerlijk zijn: die oude games opnieuw downloaden doe je in de praktijk toch nooit.

Voor meer opslag kan je de interne harde schijf van je console vervangen, iets wat vlotjes gaat bij de PlayStation 4. Bij de Xbox One is het heel andere koek, waardoor een externe schijf dan een logische keuze is. En bovendien blijf je dan niet zitten met die oude schijf. (Lees hier onze test van een SSD+HDD Game Drive voor de PlayStation 4.)

Klein en licht

Je kan voor de Xbox One eender welke externe harde schijf gebruiken, maar Seagate heeft voor de console speciale Games Drives gemaakt. We kregen een groen-zwarte toegestuurd van 4 TB, terwijl hetzelfde model ook beschikbaar is met een capaciteit van 2 TB.

Het gaat om een kleine drive met een plastic omhulsel die erg licht aanvoelt. Je stopt hem zo in je binnenzak, waardoor je je eigen games ook op een andere Xbox One kan spelen wanneer je daar inlogt met je account. Met het bijgeleverde USB 3.0-kabeltje plug je de schijf netjes in, en klaar is kees. De schijf heeft namelijk geen aparte stroom nodig, wat je weer een extra stekker bespaart.

Installatie

De Xbox One herkent de externe drive meteen en vraagt of je hem wil gebruiken voor games of voor media. In het eerste geval wordt de schijf namelijk geformatteerd, terwijl de inhoud niet wordt gewist voor mediagebruik. De console geeft je ook de keuze of je nieuwe content automatisch op de externe schijf gooit of niet, en laat je de drive ook een naam geven. Na de formattering heb je dan een propere 3,6 TB tot je beschikking en is je schijf alleen compatibel met andere Xbox Ones, niet met Xbox 360-consoles. Die verdragen trouwens sowieso alleen externe schijven tot 2 TB.

Games en DLC's overzetten is heel simpel. Bij je 'apps en games' selecteer je een game, waarna je via de 'opties'-toets bij 'manage' de gegevens kan verplaatsen of kopiëren. DLC's kan je samen met de moedergame meesturen. 10 GB verplaatsen is in iets meer dan twee minuten gepiept.

Van de 4 TB hou je in de praktijk 3,6 over.

Snelheid

Voor een snelheidswinst hoef je deze Game Drive wel niet te kiezen. Het gaat namelijk om een schijf die draait op 5.400 RPM, hetzelfde als de interne opslag van de Xbox One. Toch geeft de snelle USB 3.0-verbinding de boel wel een lichte boost. Op een Xbox One van de eerste generatie klokten we de opstart van drie games voor en na de verplaatsing, met als resultaat telkens een kleine snelheidswinst van een dikke seconde tot meer dan drie voor lange laders.

Je hebt natuurlijk ook nog snellere (maar kleinere en duurdere) SSD-schijven, en voor meer opslagcapaciteit heeft Seagate ook nog een heuse Hub Box van maar liefst 8 TB.

Prijzen

De Xbox-Game Drive van 2 TB kost 100 à 110 euro, terwijl je voor de 4 TB-versie daar nog zo'n 50 mag bijtellen. Dat is doorgaans iets duurder dan gewone externe harde schijven, maar die beschikken natuurlijk niet over dat groene kleurtje en het Xbox-logo.

