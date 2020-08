Een duik in de virtuele realiteit met HTC Vive Cosmos: hallo comfort, vaarwel misselijkheid Steven Alen

15 augustus 2020

19u10 0 multimedia Nee, VR was niks voor mij. Dat had ik voor mezelf althans uitgemaakt toen ik enkele jaren geleden tegelijkertijd wit en groen kleurde tijdens een excursie in zo’n virtuele wereld. Sommige mensen kunnen er domweg slecht tegen, en ik zit in die club. Die bril was samen met de grote hoofdtelefoon ook gewoon te warm, wat het misselijke en beklemmende gevoel compleet maakte. Enkele jaren later blijkt de technologie niet te hebben stilgestaan, en tot mijn grote verbazing verteer ik de Vive Cosmos van HTC een pak beter.



De reden daarvoor hoef je niet ver te zoeken. De bril heeft twee ledschermen van 4,4 inch met een resolutie van 1440 x 1700 pixels per oog. Dat levert een gecombineerd beeld op van 2880 x 1700 pixels en een kijkhoek van 110 graden. De verversingssnelheid van het beeld is 90 Hz, wat allemaal samen leidt tot een erg helder en levendig beeld zonder storende lijntjes. Met andere woorden: mijn hersenen geloven dat het beeld ‘echt’ is, waardoor ik niet misselijk word. Opluchting! De Vive Cosmos voorziet nog een paar andere snufjes voor als het toch dreigt mis te gaan, maar daarover verder meer.

Comfort

Het toestel weegt zo’n 0,7 kg, maar daar voel je weinig van tijdens het dragen. Dankzij de zachte kussentjes rust de Vive Cosmos heel comfortabel op je hoofd en vooral voorhoofd. De strap bovenaan kan je uiteraard langer en korter maken, en zoals bij een fietshelm maak je alles ook strakker en losser rond je kruin. Erg handig is dat je de voorkant gemakkelijk naar boven kan draaien wanneer je even naar de echte wereld moet, om bijvoorbeeld iets te drinken of wanneer je toch een beetje misselijk zou worden. Maar qua comfort is het ook een uitstekend ontwerp omdat de bril op die manier rust tegen je voorhoofd, en niet tegen je hele gezicht. Tegelijkertijd sluit hij dankzij het zachte rubber toch goed aan, zonder dat je het snel te warm krijgt. Dat geldt ook voor de ingebouwde hoofdtelefoon, die rust op de zijkanten van de behuizing en zo niet tegen je oren hangt. Het geluid van de luidsprekers is prima, maar je kan ook nog altijd je eigen hoofdtelefoon gebruiken.

Prijzig

Achteraan de headset zit een vijf meter lange kabel die je verbindt met een adapter die op zijn beurt in een pc gaat. Een krachtige en dus prijzige pc, waarmee we meteen ook bij het prijskaartje belanden. Voor zo’n Vive Cosmos (met controllers) tel je momenteel gemiddeld zo’n 750 euro neer. Aan de ene kant is dat zo’n 200 à 250 euro meer dan concurrent Oculus Rift 5, aan de andere kant is het vergelijkbaar met de aanschaf van een nieuwe smartphone. Met dat verschil dat je die smartphone natuurlijk elke dag gebruikt, én dat je daarvoor geen krachtige pc nodig hebt. Wie de headset draadloos wil maken, moet voor enkele honderden euro’s ook nog een uitbreiding kopen. Een bril met controllers van concurrent Valve Index is trouwens nog meer dan 300 euro duurder.

Camera’s

Bijzonder aan de headset is dat hij beschikt over zes camera’s om je omgeving en bewegingen te registreren en in te passen in de virtuele wereld. Je hebt dus geen losstaand basisstation nodig dat al je bewegingen scant, maar het is wel mogelijk om een andere voorplaat op je bril te klikken wanneer je zoiets toch wil gebruiken. Wanneer je de bril opstart, brengen de camera’s je spelomgeving in kaart. De ene keer lukte het vlotjes, een andere keer was eerst een herstart nodig. Het lukte ook nog bij schemerlicht, maar als het te donker wordt, krijg je zeker meldingen dat je het licht moet aansteken. Met de controllers baken je tijdens die scan je speelbare ruimte af, zodat je je geen zorgen hoeft te maken om je teen tegen een tafeltje te stoten of je scherm in gruzelementen te meppen. Kom je bij de grenzen, dan zie je ze in de virtuele wereld via rode verticale lijnen. En ga je er helemaal over, dan schakelt de headset automatisch de camera’s aan zodat je de echte wereld ziet in je bril. Zo kan je met een gerust hart opgaan in de virtuele wereld.

Besturing

De Vive Cosmos komt met twee controllers die mooi oplichten tijdens het spelen. Ze beschikken over alle knopjes en joysticks van een gewone gamecontroller, plus een knijpfunctie die in de games veelal dient om objecten vast te grijpen. De controllers liggen goed in de hand, alleen dat knijpen valt tegen, zeker in combinatie met andere knoppen. Vervelend, aangezien heel wat games gebruikmaken van de functie. Superhandig is dan weer nog een menuknopje dat je met twee clicks weer naar de echte wereld tovert door je camera’s van de headset in te schakelen. Nog iets wat helpt tegen misselijkheid.

Eigen wereld

Op softwarevlak zit alles snor, al kunnen de namen van de verschillende toepassingen wel wat verwarrend werken. Je vertrekpunt heet Lens, en van daaruit kan je onder meer naar je ‘thuisbasis’ Origin. Dat is een mooie omgeving aan zee die dient om je de kneepjes van de besturing en de virtuele wereld bij te brengen. Dolfijnen springen sierlijk op, je maakt zwevende tekeningen in de lucht of je bestuurt een erg realistisch aanvoelend wagentje op afstandsbediening. Vanuit Lens kan je ook games opstarten, of een kijkje nemen in Viveport, de appwinkel van HTC. Met een klik op een knopje krijg je een overzicht van de gigantische lading beschikbare games en andere content, die je per stuk of via een abonnement kan raadplegen. Je kan ook gamen via SteamVR.

Games

De zee aan software is overweldigend, en niet alles is even gebruiksvriendelijk voor beginnende VR-ervaringen. We speelden alleszins een pak goede en minder goede games, en zowel het beeld als de besturing waren doorgaans uitstekend. Echt van alles vind je terug, van de voor de hand liggende Star Wars-lichtzwaardgames tot een casual spel waarbij je je handen vaak moet wassen en virussen moet afweren met poetsmateriaal - net wat ik even nodig had om de realiteit te vluchten, inderdaad. Naast die echte games biedt de VR-wereld nog zoveel meer, zoals bv. een ietwat interactief boottochtje door de Grand Canyon - pas op voor die grote hagedis! - of een fantastische ontdekkingstocht in de ruimte.

Superrealistisch

Natuurlijk kan je ook gewoon lineaire VR-video’s bekijken. Zo sta je plots tussen het publiek op een festival, suis je met een wingsuit mee een berg af of komen enkele bevallige dames rond jou dansen - mocht je houden van dat soort dingen, natuurlijk. Het zijn beelden die banaal lijken op een gewoon scherm, maar superrealistisch overkomen met zo’n VR-bril op. Indrukwekkend, misschien zelfs meer dan de echte games. Want hoe accuraat een katana of lichtzwaard ook reageert op de zwaai van mijn arm, en hoe levensecht alles oogt, ik vind het simpelweg niet heel plezant om te bewegen tijdens het gamen. Dat doe ik toch het liefst met een gewone controller in de zetel, eerder dan met een WiiMote, een Kinectcamera of een VR-bril. Wie er wél voor te porren valt, kan weinig verkeerd doen met dit technologisch hoogstandje. Alleen jammer van de prijs.