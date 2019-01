EA stopt verkoop FIFA-punten in België na onderzoek naar inbreuken op gokwetgeving HR

29 januari 2019

13u29

Bron: Belga 0 Games Spelletjesuitgever Electronic Arts (EA) stopt met de verkoop van FIFA-punten in België. Die worden gebruikt in de bekende FIFA-voetbalspelletjes op spelconsoles en pc's. Het Brusselse parket had in september een onderzoek geopend naar inbreuken op de Belgische kansspelwetgeving door EA met betrekking tot het FIFA-spel.

EA wil de veranderingen doorvoeren tegen 31 januari, zowel op de console- als de pc-spelletjes. "Dit betekent dat spelers in België geen punten meer zullen kunnen kopen om FIFA Ultimate Team pakketten te verkrijgen", aldus EA. “Alle spelers in België die bestaande FIFA-punten in hun account hebben, kunnen deze blijven gebruiken, maar ze zullen er geen meer kunnen kopen."

Het bedrijf stelt dat de spelers wel nog steeds toegang hebben tot de 'Ultimate Team'-spelmodus en met hun huidige spelers kunnen verder spelen. "Alle inhoud van het spel kan, zoals altijd het geval geweest is, gewonnen worden door het spel te spelen en spelers kunnen blijven gebruikmaken van munten en de transfermarkt", klinkt het nog.

Loot boxes

Het Brusselse parket startte het onderzoek op basis van een rapport van de Kansspelcommissie. Die vindt dat de zogenaamde 'loot boxes' een vorm van gokken zijn. 'Loot boxes' zijn virtuele verrassingspakketten die de spelers met echt geld kunnen aankopen.

Het Brusselse parket stelt vast dat EA beslist heeft zich in regel te stellen met de Belgische kansspelwetgeving. "Het parket heeft kennis genomen van deze nieuwe situatie en zal, op basis van alle elementen in het dossier, een beslissing nemen over het verder gevolg dat aan dit dossier zal worden gegeven", aldus het parket.

Niet akkoord

EA houdt wel nog een slag om de arm. "Hoewel we deze stap zetten, zijn we het niet eens met de interpretatie van de wet door de Belgische autoriteiten en blijven we zoeken naar meer duidelijkheid hierover", aldus het bedrijf. Dat zegt ook nog dat de wijziging geen wezenlijke impact zal hebben op de financiële prestaties.

Eind augustus stopte spelontwikkelaar Blizzard op vraag van de Commissie in ons land met de verkoop van 'loot boxes' in de games Overwatch en Heroes of the Storm en eerder gaven ontwikkelaars Valve en 2K Games al te kennen 'loot boxes' niet langer tegen echt geld aan te bieden. Alleen de vierde grote speler, EA, wou niet zwichten.

