EA Sports haalt Van Basten uit FIFA 20 vanwege ‘Sieg Heil’ Redactie

03 december 2019

12u10

Bron: AD.nl 0 Games Marco van Basten maakt “tot nader order” geen deel meer uit van het populaire voetbalspel FIFA 20. De gewezen Nederlandse topspits is door de Amerikaans gameontwikkelaar EA Sports uit het voetbalspel gehaald, nadat hij op 23 november bij het Nederlandse FOX Sports ‘Sieg Heil’ zei in het tv-programma ‘De Eretribune’. Van Basten reageerde met de nazigroet op een gesprek tussen verslaggever Hans Kraay jr. en de Duitse Heracles-trainer Frank Wormuth.

Gamers die spelmodus Ultimate Team openen krijgen een melding dat Marco van Basten “tot nader order” niet beschikbaar is als icoon en daardoor niet speelbaar als personage.



In een verklaring legt EA Sports het besluit uit. “We zijn op de hoogte van de recente opmerkingen van Marco van Basten. We gaan er vanuit dat we toegewijd zijn aan gelijkheid en diversiteit in onze game. Daarom zullen we de ICON-items van Marco van Basten tot nader order niet meer beschikbaar maken.”

Sportzender FOX Sports strafte Van Basten enkele dagen na het incident al. De betaalzender haalde de analyticus een week lang van de zender wegens de nazi-opmerking. De gage die Van Basten normaal zou krijgen, wordt geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Van Basten schuift komend weekeinde weer aan bij het tv-programma De Eretribune. Van Basten zelf ging al eerder door het stof. Hij noemde de uitspraak “dom”.