Duizenden gamers krijgen pakje met 'FIFA 18' dag te laat: Bol.com geeft iedereen vijf euro cadeau

Bron: eigen berichtgeving 0 screenshot Games Gamers die vandaag uitkeken naar een pakje van Bol.com met FIFA 18 bleven achter met een kater. Bij de Nederlandse internetwinkel liep iets mis, waardoor gedupeerden zich nog niet op de langverwachte game konden storten. Heel wat klanten ventileren hun woede op sociale media.

"Er is iets misgelopen in ons logistiek proces", legt woordvoerster Marjolein Verkerk van Bol.com uit aan onze redactie. Ze geeft aan dat zoiets heel uitzonderlijk is, maar dat in het magazijn alles met mensenhanden gebeurt. "We vinden het zelf heel vervelend, want veel klanten keken er enorm naar uit."

Correctie @bol_com stond zelfs verzonden en tussen 11:00 en 13:00 ... pic.twitter.com/6cXRLkybci — Morris Hofstra (@m0rris) 28 september 2017

Bedankt @bol_com.. FIFA al in mei besteld en dan komt hij niet binnen op de releasedatum. Waardeloos — Viktor (@ViktorKin) 28 september 2017

Ongelofelijke slechte service van @bol_com! FIFA 18 al besteld in augustus en krijgen we vandaag ineens een mail. Super, super slecht! pic.twitter.com/GnrMJaA2VY — Nick Klooster (@nickkloosterr) 28 september 2017

Voucher

Volgens Verkerk werden "een paar duizend" klanten getroffen, die allemaal een tegoedbon van vijf euro krijgen. "We hebben klanten vanochtend een bericht gestuurd dat ze hun game niet zouden ontvangen, en hen een cadeaubon aangeboden. Dat was het minste dat we konden doen."

@bol_com Helaas, geen FIFA vandaag. Kut, maar kan gebeuren. Maar waarom de klant voorliegen door woensdag te mailen dat FIFA verzonden is? — Bram Doevelaar (@BramDoevelaar) 28 september 2017

zeg @bol_com waar blijft #Fifa18 De jongens zijn niet te genieten. Lekker sfeertje en bedankt. #Optijdbesteldtelaatgeleverd — Hans Samson (@samsmen) 28 september 2017

Boze reacties

Die tegoedbon is voor een aantal klanten echter een schamele troost, zo blijkt uit enkele boze reacties op Twitter. "We hebben begrip voor hun teleurstelling", besluit Verkerk. "We begrijpen dat ze natuurlijk liever meteen het spel zouden spelen."

En volgens mij betaal ik niet voor niks bijna 70 euro. Dan heb ik ook werkelijk geen reet aan aan een voucer van 5 euro... — Jesse (@jessede3202) 28 september 2017

Dat is wel de laatste keer bij #bol.com en dan een lullige tegoedbon. #schandalig #FIFA18 #nooit meer — michiel roelink (@michiel8044) 28 september 2017

@bol_com vind het onacceptabel. Vertraging kan maar dan ook zo'n blij mailtje. Verder een topsite maar dit... €5waardebon vind ik ook slecht — Dirk bosjes (@DirkBosjes) 28 september 2017

Morgen levering

Bol.com meldt op Twitter nog dat het er alles aan doet om de game morgen nog bij de klanten te krijgen.

uiterste best doen en we ervoor zorgen dat FIFA18 morgen op de deurmat valt. 2/2 — bol.com (@bol_com) 28 september 2017

Je frustratie begrijpen we zeker, Tim. Excuses voor de vertraging! We werken hard om FIFA morgen alsnog bij je te krijgen. — bol.com (@bol_com) 28 september 2017

Duizendmaal dank voor je vergevingsgezindheid, Gilles. We doen er alles aan om FIFA 18 morgen bij je te krijgen! — bol.com (@bol_com) 28 september 2017