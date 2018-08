Duitsland heft verbod op nazisymbolen in videospelletjes op Redactie

09 augustus 2018

15u49

Bron: Belga 0 Games Symbolen van of referenties naar het nazisme zijn niet langer verboden in videospelletjes die in Duitsland op de markt komen. Alleen mogen de symbolen of referenties niet als doel hebben propaganda te maken voor deze ideologie. Dat heeft de Duitse autoriteit voor de reglementering van videospellen, de Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), bekendgemaakt.

Tot nog toe moesten videospellen, in tegenstelling tot bioscoopfilms en andere culturele uitingen, beantwoorden aan een artikel uit het strafwetboek dat het tonen van nazisymbolen als ongrondwettelijk strafbaar maakt. Dat leidde ertoe dat hakenkruisen in de Duitse versies van spellen als "Call of Duty" of "Wolfenstein II: The New Colossus", waarin nazifiguren meespelen, systematisch werden vervangen door driehoeken.

De regulerende Duitse instantie USK geeft geen algemene toelating voor het gebruik van nazisymbolen. De videospelproducent moet haar spel apart aanbieden ter beoordeling en per geval wordt bekeken of de aanwezigheid van deze symbolen "sociaal aanvaardbaar" is.

"Deze symbolen mogen alleen gebruikt worden als hun afbeelding de kunst of de wetenschap dient", zegt USK.