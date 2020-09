Drie lessen in gamegeschiedenis die je vindt in Super Mario 3D All-Stars Steven Alen

27 september 2020

14u21 2 games Het is al bijna 40 jaar geleden dat Nintendo-mascotte Mario het als ‘jumpman’ voor het eerst aan de stok kreeg met een steenezel van een gorilla. 35 jaar geleden kreeg snorremans ook het adjectief ‘super’ voor zijn naam, iets wat Nintendo in de bloemetjes zet met een hele reeks speciale uitgaves. Eentje daarvan is Super Mario 3D All-Stars, een Switch-bundel met Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy.



De drie titels vertonen gelijkenissen, maar de gameplay verschilt ook grondig. Super Mario 64 tovert de klassieke Mario-elementen om naar een sprankelende 3D-wereld, terwijl opvolger Super Mario Sunshine daar nog een draai aan geeft met een extra thema. Mario moet immers aan de slag met een hogedrukspuit om graffiti uit de spelwereld te wissen, en met die uitrusting kan hij ook een eindje vliegen.



Super Mario Galaxy drukt het gaspedaal nog veel verder in, door Mario in de ruimte rond planeten te laten hotsen en botsen. Het is intrigerend en soms verrassend om die oude games te (her)ontdekken, en in het bijzonder de verschillen tussen de drie. Met oorspronkelijke uitgaves in 1997 (Nintendo 64), 2002 (GameCube) en 2007 (Wii) bieden ze een mooie inkijk in de evolutie van games in het algemeen.

Les 1: vroeger was de camera niet je vriend

Om te beginnen vind je natuurlijk technische en vooral grafische verschillen, al is dat bij deze titels van ondergeschikt belang. De games steunden altijd al in de eerste plaats op die typische Nintendo-magie, en het valt niet te verbazen dat die de tand des tijds zonder al te veel strubbelingen heeft doorstaan. Dat zie je duidelijk omdat de games niet allemaal even hard zijn opgepoetst - zie verder.

Wat wel hard opvalt, is hoe de bediening van het camerastandpunt is geëvolueerd doorheen de jaren. Een vloeiende verandering van camerahoek is wel zo vanzelfsprekend geworden, waardoor het eens zo fel opvalt wanneer dat niet zo werkt. In oude thirdpersongames had je een (vrij) vaste kijkhoek, en in Super Mario 64 kon je de camera laten zwenken. Vernieuwend voor die tijd, alleen moest je meteen een vast aantal graden draaien, iets wat nu hopeloos oubollig is. Ook in Super Mario Sunshine durft de camera al eens tegen te wringen. Het verschil met de soepele camera van Super Mario Galaxy is eigenlijk wel frappant, en tekenend voor hoe zoiets ogenschijnlijk simpels zo’n grote impact kan hebben op de game-ervaring.

Les 2: vroeger was alles simpeler

Toen de dieren nog spraken, begon een gamesessie zo: een druk op de startknop, en voor je het kabeltje van je controller ontward had, was je aan het spelen. Patches downloaden hoefde (en kon ook) niet, en als er al een intro was, was ie kort en bondig. Bij deze drie games merk je goed de evolutie naar langere en meer grafisch hoogstaande intro’s en tussenfilmpjes, dingen die voor een werkmens met een beperkte gametijd vaak eerder vervelend dan plezant overkomen. Een goed verhaal doet natuurlijk vaak wonderen voor een game, maar soms wil een mens ook gewoon spélen.

Les 3: vroeger was het leven zwaarder

Een groot verschil dat misschien minder in het oog springt, is hoe soepel we tegenwoordig door veel games fietsen. Terwijl je in de eerste Super Mario Bros.-games gewoon vaak de pijp uitging, van alles probeerde en leerde, moest je een jaar of tien geleden quasi niets meer kunnen om veel kleppers uit te spelen. Videospellen evolueerden naar interactieve films waar je soms al echt een onhandige zool moest zijn om een leven te verliezen. De slinger slaat ondertussen weer wat de andere kant op, met de Dark Souls-games als typevoorbeeld van hoe we echt wel kunnen genieten van een uitdaging. In die optiek lijkt Super Mario Galaxy veel meer een ‘walk in the park’ dan de andere games in deze bundel. Ook de tutorials houden steeds meer je handje vast.

Even technisch

Het is wel vreemd en wat goedkoop om een heruitgave van een oude game niet te upgraden naar moderne standaarden, met name een resolutie van 1080p, een beeldverhouding van 16:9 en een soepele framerate van 60 afbeeldingen per seconde (fps). De Super Mario 64 in deze bundel is grafisch slechts minimaal verbeterd, waardoor je speelt met een beeldverhouding van 4:3 en een framerate van 30 fps.

Terwijl deze Nintendo 64-game ook in het dockingstation maar met een 720-resolutie te spelen valt, kregen de andere twee games wel een upgrade naar een beeldverhouding van 16:9 en een 1080p-resolutie, althans op de tv en niet in handheldmodus. Super Mario Sunshine draait ook wel maar op 30 fps, terwijl Super Mario Galaxy wél geniet van een upgrade naar 60 fps.

Besluit

Als nieuwe gamer moet dat gebrek aan een grondige grafische opfrissing ongeveer de enige reden zijn om deze bundel niet aan te schaffen. Ons stoort het niet, en al helemaal niet met de Switch in handheldmodus. Bij Super Mario Galaxy zijn de controls vooral voor die modus trouwens nog wat aangepast, aangezien de oorspronkelijke game gebruikmaakte van de bewegingscontrollers van de Wii. Het werkt allemaal prima.

Verder zijn de soundtracks super, de leveldesigns meesterlijk en is zelfs de occasionele humor nog altijd te pruimen. Als je de originele games al in je bezit hebt, kan het forse prijskaartje ook wel een obstakel zijn, maar de gameplay staat na al die jaren doorgaans nog altijd als een huis. Een dikke aanrader!