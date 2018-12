Doom krijgt gratis 18 nieuwe levels mvdb

10 december 2018

18u02

Bron: ANP/BuzzT 0 Games Gameklassieker Doom wordt na 25 jaar uitgebreid. De maker van de game, John Romero, heeft achttien nieuwe levels gebouwd. Die worden gratis verspreid.

Ook komen er twee fanboxes. Alles is vanaf maandag te bestellen en is in februari beschikbaar. Gamers hebben de oorspronkelijke, geregistreerde game uit 1993 nodig om de nieuwe levels te kunnen spelen.

Romero heeft zijn project maandag gepresenteerd. De uitbreiding heeft de naam Sigil gekregen. Negen levels zijn individueel te spelen, de andere negen zijn multiplayer.

In de fanboxes zit onder meer een album van metalgitarist Buckethead. De simpele versie kost 39,99 dollar. De luxeversie van 166 dollar heeft ook informatie over de game, een speciale munt, een T-shirt en een tinnen beeldje van Romero's gespietste hoofd.

Romero had in de afgelopen maanden al laten uitlekken dat er nieuws op komst was. Dat leidde tot speculaties over een compleet nieuwe game, maar dat blijkt niet het geval.

Dag op dag 25 jaar oud

Doom kwam precies 25 jaar geleden op de markt, op 10 december 1993. De game werd miljoenen keren verkocht, via winkels en via illegale kopieën. Doom werd berucht om zijn bloederige graphics. De hoofdpersoon is een ruimtemarinier, de Doomguy, die moet vechten tegen een invasie van demonen uit de hel. De game kreeg drie vervolgen: Doom II: Hell on Earth (1994), Doom 3 (2004) en Doom (2016).



John Romero (51) is een beroemde gamemaker. Hij ontwierp begin jaren 90 gezinsvriendelijke games als Dangerous Dave en Commander Keen, maar hij was ook betrokken bij bloederige schietspellen als Wolfenstein en Quake.