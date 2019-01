Dit zijn ze: dé gametoppers van het voorjaar van 2019 Ronald Meeus

17 januari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Games Eindelijk een beetje uitgespeeld geraakt met Red Dead Redemption II, Assassin’s Creed: Odyssey en de andere gametoppers van 2018? Zet je dan maar schrap voor een nieuwe lichting games. Naar deze zeven veelbelovende pareltjes kijken wij alvast halsreikend uit.

Kingdom Hearts III

Fan van Disneyfiguren? Dan kan je veel fun beleven aan dit bijzondere rollenspel waarin talloze gekende figuren opduiken. Kingdom Hearts is eigenlijk een kruising tussen de Final Fantasy-games en de verschillende Disneywerelden. De populaire reeks is nu al aan zijn derde editie toe. Nieuw toegevoegd: personages en decors uit de Pixarfilms en de computeranimatiefilm Wreck-It Ralph. Bekijk hier Kingdom Hearts III.

Uit op 29 januari voor PlayStation 4 en Xbox One.

Anthem

Na het succes van Dragon Age en Mass Effect komt rollenspelstudio Bioware eindelijk op de proppen met een gloednieuw epos. Anthem speelt zich af in een hoogtechnologische, postapocalyptische wereld die wat doet denken aan Destiny. Je kan zowel solo als in groep gamen. Bekijk hier Anthem.

Uit op 22 februari voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Far Cry: New Dawn

Far Cry 5 was een van de indrukwekkendste games van 2018, maar dat belet maker Ubisoft niet om al vrij snel met een opvolger te komen. Far Cry: New Dawn is trouwens ook echt een rechtstreeks vervolg op de vorige game en speelt zich dus ook af in hetzelfde Hope County, Montana. Nu nádat de atoombom gevallen is, slik. De slechteriken van dienst - een stel tweelingzusjes - zijn zo mogelijk nog enger en gevaarlijker dan die sekteleider uit de vorige game. Bekijk hier Far Cry: New Dawn.

Uit op 15 februari voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Metro: Exodus

Nog een vervolggame: deze in Oekraïne gemaakte, maar zich in Rusland afspelende, Metro-shooterreeks. In deze derde aflevering ontvluchten hoofdpersonage Artyom en de zijnen Moskou met een trein. Opnieuw een zeer fysieke game: je voelt bijna de stijve haren van de gemuteerde gedrochten die je op de huid zitten, je ruikt haast de penetrante lijfgeur van de op banditisme aangewezen andere overlevenden. Bekijk hier Metro: Exodus.

Uit op 15 februari voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 is zo’n felle actiegame die door zijn duivels decor extra goed tot zijn recht komt op de huidige generatie consoles. Stel je daar dus snelle hak- en schietbewegingen bij voor, vieze gedrochten en ultraluide metalmuziek: klassieke recepten die de naam en faam van deze game maakten. We speelden al een vroege demo en werden daarbij in een episch gevecht gegooid met een reusachtige ‘boss’, waarvan we het trouwens maar zeer nipt haalden. Wie zin heeft in wat vingervlugge uitdaging, zit dus wel goed met deze game. Bekijk hier Devil May Cry 5.

Uit op 8 maart voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Mortal Kombat 11

Netherrealm Studios stond mee aan de wieg van de Mortal Kombat-games een kwarteeuw geleden. De tiende editie van de legendarische game was al behoorlijk onbeschrijfelijk gewelddadig, maar de elfde editie weet nóg een stap verder te gaan. De ‘executions’ zijn nu ronduit goor. Verder krijg je ook meer mogelijkheden om je personage uit te bouwen. Bekijk hier Mortal Kombat 11.

Uit op 23 april voor PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc.

Days Gone

We waren echt graag bij de pitchmeeting voor de Days Gone-game geweest: “Hey, waarom maken we eens geen actiegame waarin je personage samen met een motorbende door een open Amerika kan reizen, dat ook nog eens overspoeld wordt door zombies?” “Geweldig idee, doen we!” SonyPlaystation meent het ook, want dit wordt zowat hun referentietitel voor dit jaar. Het krachtigste aan deze game? Dat je soms - letterlijk - honderden zombies naar je toe ziet hinken, en dat er dan altijd wel iets in de omgeving is dat je helpt om die te decimeren, waardoor overleven een fascinerend puzzelgehalte krijgt. Bekijk hier Days Gone.

Uit op 26 april voor PlayStation 4.

