Dit zijn de vijf bestverkopende videogames van het moment

Ronald Meeus

27 februari 2018

08u00 0 Games Zoals ieder jaar zijn de bestverkopende games halfweg februari nog steeds ongeveer dezelfde als eind december: de najaarskleppers hebben meestal een draagkracht die tot maanden na hun release doorwerkt. Al zitten er ook twee relatieve oudjes in de huidige topvijf.

1 - Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII spelen is niet altijd een lolletje. Dat is bedoeld als een compliment. Met deze recentste aflevering ging de blockbusterserie terug naar de Wereldoorlog II-setting van zijn drie eerste en vijfde games, maar dan met de nodige égards voor de échte helden uit de Greatest Generation. Dat brengt een paar dingen met zich mee: automatisch herstel is bijvoorbeeld niet meer van de partij, zodat iedere misstap op het slagveld uw laatste kan zijn. Het verhaal is teleurstellend, vol belegen oorlogscamaraderie, maar Call of Duty: WWII beantwoordt nog steeds aan de hoge kwaliteitsstandaarden van de serie, de multiplayer zit weer vaardig ineen, en de Zombies-component is deze keer zelfs behoorlijk scary.

2 - FIFA 18

Mooiere graphics, meer ambiance, korter op de bal: wat geldt voor Fifa 18 ging gewoon al op voor alle voorgaande games in de Fifa-reeks sinds 1994. Het grote verschil dat deze recentste editie maakt is dat de makers deze keer écht het gevoel lijken te hebben dat ze een ernstige kwaliteitsdrempel hebben overschreden. Centraal daarin staat een nieuw animatiesysteem met een bewegingsalgoritme dat niet meer, zoals alle Fifa-edities tot nu toe, gebaseerd is op volle bewegingen, maar op frames in het beeld, wat een korter reactievermogen geeft. Ook wordt er nu rekening gehouden met grootte en lichaamsgewicht.

3 - Grand Theft Auto V

Met negentig miljoen verkochte exemplaren blijft Grand Theft Auto V, ondanks het feit dat zijn originele versie al in 2013 verscheen, uitstekend verkopen. Dat komt vooral door de multiplayerpendant, waaraan uitgever Rockstar Games constant nieuwe, opzwepende content toevoegt. Maar ook de verhaalcampagne en de open wereld daarrond zijn nog steeds een onvergetelijk brokje moderne popcultuur: een gestoorde, satirische droomwereld, vol misdaad en dodelijke deugnieterij.

4 - Assassin's Creed: Origins

In Origins, de nieuwe episode uit de al meer dan tien jaar oude Assassin's Creed-reeks, wordt er dieper dan ooit teruggegaan in de tijd: naar het einde van het Egyptische rijk, een halve eeuw voor onze tijdrekening. Tijdens je moordmissies loop je historische figuren als Cleopatra en Julius Caesar tegen het lijf. Het verhaal van Origins neemt losweg dertig uur in beslag, waaraan onlangs nog de minstens vijf uur durende uitbreiding The Hidden Ones werd toegevoegd. Maar door de radicale ommezwaai die de makers hebben gemaakt qua gameplay - de game is nu eigenlijk een rollenspel à la Skyrim - blijf je er nog véél langer in hangen omdat er altijd wel iets bij te priegelen valt aan je personage.

5 - De Sims 4

Nog zo'n game die inmiddels zijn vierde levensjaar ingaat is The Sims 4, de recentste aflevering van Electronic Arts' serie 'levenssimulators'. De grote nieuwigheid die de game met zich meebracht, toen hij ook alweer in 2014 werd gelanceerd, was de grote 'kneedbaarheid' die de makers in het spel brachten. Schuifregelaars om je personage te creëren werden vervangen door een soort boetseerwerk met de muis. Die kneedbaarheid wordt ook doorgetrokken naar het huis dat je bouwt: het kan op ieder moment worden verschoven binnen zijn kavel, en alle elementen kunnen eveneens van plaats worden gewisseld.

