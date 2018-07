Dit zijn de populairste games voor in de reiskoffer

Voor boeken, tablets en zelfs bordspelen wordt vaak plaats gemaakt in de reiskoffer, dus waarom zou je ook geen videogames meenemen op vakantie? Die hebben natuurlijk wel een toestel nodig om op af te spelen, maar een Nintendo Switch neemt amper plaats in, en ook op tablet, laptop of smartphone zijn er heel wat mogelijkheden.

Mario Tennis Aces

Ja, er moet worden getennist in Mario Tennis Aces. Maar deze nieuwe Nintendo Switch-game is meer Mario dan tennis. Niet alleen moet je tijdens het verhalende gedeelte je tegenstanders verslaan in de nobele balsport, er komen ook heel wat bekende elementen uit andere Mario-games - zoals vleesetende planten - de boel wat moeilijker maken. Die verhalende queeste bestaat ook niet uit ellenlange tennismatchen, maar eerder uit korte uitdagingen waarin je behendigheid met de racket op de proef wordt gesteld. In de multiplayer kunnen er wel tenniswedstrijdjes worden gespeeld, maar ook daar kunnen de bekende Mario-leukigheidjes worden ingezet om elkaar een hak te zetten.

Uit op Nintendo Switch.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

De allerbeste game uit de al meer dan dertig jaar oude Street Fighter-serie van vechtgames is Street Fighter II. De tweede beste is Street Fighter III. Beide zitten samen in één handige collectie, waarin ook nog een paar afgeleide versies van de twee games vervat zitten. Die laatste zijn natuurlijk alleen maar leuk voor de zware fans van de reeks. Wat jou dan weer zal bekoren is het feit dat Street Fighter 30th Anniversary Collection een console-uitgave is van de lunaparkversies van die games, die altijd met kop en schouders boven de huiskameredities hebben uitgestoken. Ideaal voor een potje gamen met twee als je de Switch plus een extra controller meeneemt.

Uit op Nintendo Switch.

Death Road to Canada

In Death Road to Canada, een downloadbare zombie-overlevingsgame in van die lekker ouderwetse pixelgraphics, kan letterlijk iedere beslissing die u neemt uw laatste zijn. Je leidt een ploeg van overlevenden door een Amerika dat vergeven is van de zombies, maar af en toe moet je natuurlijk eens stoppen om proviand, munitie of brandstof in te slaan. En dan wordt het moeilijk. Death Road to Canada zou vol tragische overlijdens kunnen zitten van personages waarmee u misschien een band hebt opgebouwd, maar de hele game is veel te komiek vormgegeven om dat schuldgevoel lang te laten duren. Iedere keer dat u sterft, en de dodentocht naar het veilige Canada opnieuw moet aanvatten, wordt de hele speelwereld opnieuw voor je opgetrokken, en kunnen er dus ook compleet nieuwe dingen gebeuren.

Downloadgame voor Nintendo Switch, pc en iOS.

Celeste

Als je tuk bent op ouderwetse, tweedimensionale platformgames, zit je goed met Celeste, een strak ontworpen, heerlijk bestuurbare game waarin je na enige tijd spelen vaardig doorheen het schijbbaar krakkemikkige decor springt. Ook deze is een zogeheten 'pixelgraphic'-game: opgebouwd uit ouderwetse blokjes, alsof je hem op een oude Nintendo NES aan het spelen bent. Maar de actie maakt er een heel moderne game van: tel bij het platformwerk een paar ren-voor-je-leven-sequenties, puzzelmomenten en epische confrontaties, en je snapt dat dit een game is waar je wel eventjes mee bezig bent.

Downloadgame voor Nintendo Switch en pc.

Octopath Traveler

Fans van zogeheten role playing games, waarin je een team van meerdere personages doorheen een verhaal van enkele tientallen uren moet loodsen, zitten vanaf 13 juli goed met Octopath Traveler. Natuurlijk moet je onderweg tegen krachtigere en krachtigere wezens vechten in zo'n bekende beurt-om-beurt-aanvallen, dus is het zaak om je strijders ook constant sterker te maken in hun wapenuitrusting, hun pantser, hun vaardigheden en hun magie.

Uit op Nintendo Switch.

Florence

Smartphonegame Florence lijkt op een soort interactief stripverhaal. Maar er wordt mee van u verwacht dan plaatsjes swipen. Wàt u precies moet doen vertellen we natuurlijk niet, want dan geven we teveel weg. Maar het zijn heel korte uitdagingen waarbij je in een mum van tijd moet zien uit te vissen wat je moet doen, en ze zitten vol verrassingen: in de interactie met de gebeurtenissen op het scherm wordt er een mooi verhaal verteld over een liefde die haar uiterste houdbaarheidsdatum heeft bereikt. Niet meteen de meest actievolle game die je deze zomer zult spelen, maar misschien wél de mooiste.

Uit op iOS en Android.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Op de Switch krijgt deze knappe platformgame van Nintendomakelij een herkansing. Donkey Kong Country: Tropical Freeze kwam enkele jaren geleden ook al uit op de Wii U, maar gezien het geringe succes van die console kwam hij opnieuw uit op de veel populairdere Switch. In een veel mooier afgewerkte versie, uiteraard, maar aan de kern van het spelplezier werd niet getornd. Ook dit is een platformgame, maar hij is van een heel ander kaliber dan pakweg de Super Mario-games: de actie gaat aan een tragere, bedachtzamere tred. Maar die neemt niet weg dat de game na verloop van tijd toch knap moeilijk wordt.

