Dit zijn de beste niet-gewelddadige games van 2019 Ronald Meeus

31 december 2019

08u30

Bron: tweakers.net/games 0 Games Spelen je kinderen graag games tijdens de vakanties, maar heb je die toch liever niet te gewelddadig? De volgende games kregen afgelopen jaar niets dan lovende kritieken.

Potje straatvoetbal: Fifa 20

Voor PS4, Xbox One, Switch, pc.

Als je zelf een potje voetbalt, is dat meestal niet met elf tegen elf spelers in een stadion vol joelende toeschouwers. Dat laatste kan natuurlijk wel in de Fifa-videogamereeks, maar editie 20 voegt er ook een meer ongedwongen manier van spelen aan toe: het straatvoetbal. In de Volta-spelmodus spel je op afgesloten tarmacveldjes op straat, in een sportzaal of op een voetbalpleintje op het dak van een flatgebouw. Dat levert een zalig compacte, snedige en zelfs groezelige voetbalervaring op, al was het maar omdat je de bal bij sommige veldtypes niet eens echt buiten de lijnen kan shotten; je moet gewoon doorspelen. Bekijk hier Fifa 20.

Monstertjes vangen: Pokémon Sword/Shield

Voor Nintendo Switch.

Nu de 3DS naar de onderste plank van Nintendo’s rek is verwezen, zet ook de Pokémon-reeks zijn migratie naar de Switch voort. Met Pokémon Sword en Pokémon Shield, zoals gewoonlijk in twee tandemversies, wordt het pad voortgezet dat werd geëffend door Let’s Go Pikachu/Eevee en Pokkén Tournament. De Pokémon-games blinken niet meteen uit door de uitdaging die ze leveren, maar in deze game lijken je zakmonstertjes toch iets sneller op hun wammes te krijgen. Nieuw in Sword & Shield is ook de Dynamax-mechaniek, waarbij je je Pokémon gedurende enkele beurten immens groot en ook immens krachtig kunt maken. Bekijk Pokémon Sword/Shield.

Spookhunten in het horrorhotel: Luigi’s Mansion 3

Voor Nintendo Switch.

De belangrijkste eigen titel van Nintendo was dit jaar Luigi’s Mansion 3, een laat vervolg op het bekende actie-avonturenspel voor de Nintendo GameCube (2001) en de 3DS-sequel Dark Moon (2013). Ook editie drie valt te klasseren onder actie-avonturenspel, zij het met niet al te frenetieke actie. De gameplay zelf is nogal speciaal: het spookhuis (eerder een horrorhotel) waardoor Mario’s broer zich een weg moet banen zit vol geesten, en die moeten eerst verblind worden met de zaklamp, zodat ze vervolgens kunnen weggezogen worden met een stofzuiger... De spoken spartelen bovendien wel eens tegen bij die stofzuiger, zodat je ze eerst nog eventjes tot moes moet slaan. En dan zijn er nog de omgevingspuzzels, met liften, windmolentjes en dodelijke pieken die uit de vloer komen, waarbij je astrale maatje Gooigi (een nieuw personage) een handige hulp is. Bekijk hier Luigi’s Mansion 3.

Beschaving bouwen: Civilization VI

Voor PS4, Xbox One, pc, Switch, iOS.

Videogame-icoon Sid Meier is karig met nieuwe episodes van zijn bouw-je-wereldrijk-simulator. De afgelopen 25 jaar zijn er dan ook nog maar 6 op de markt gebracht, maar ze zijn elke keer opnieuw een schot in de roos. De zesde editie is vooral interessant voor wie eerder hoogculturele beschavingen dan militaire mogendheden wil uitbouwen. We zouden deze game zelf ontzettend leerrijk durven noemen: bouw een beschaving vanaf het stenen tijdperk tot nu, en je krijgt automatisch heel wat boeiende lessen in geschiedenis en politiek. Bekijk hier Civilization VI.

Oldskool racen: Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Voor PS4, Xbox One, Switch.

Oude games in een nieuw jasje zijn momenteel populair. Kijk maar naar deze afgelopen zomer verschenen remake van Crash Team Racing, een game die in 1999 verscheen voor de originele PlayStation. Later werden ook Crash Nitro Kart en Crash Tag Team Racing uitgebracht, die ook in dit pakket zitten. De moeilijkheidsgraad in Crash Team Racing: Nitro-Fueled ligt hoog, en alleen een overwinning leidt naar het openen van de volgende baan. Beginners zullen eraan moeten wennen dat ze een tijdje kunnen vastzitten op een en dezelfde track, maar dat is deel van de fun. Bekijk hier Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

