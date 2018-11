Dit zijn de beste first-person shooter games van het jaar

Ronald Meeus

28 november 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Games De jaarlijkse explosie van nieuwe FPS-games (ook: first-person shooters of schietspellen) is al een beetje voorbij, maar het genre blijft ontzettend populair. Wie nog op zoek is naar cadeaus voor de gamefanaten in de familie: dit zijn de vier beste FPS-games die dit jaar op de markt kwamen.

Battlefield V

Met Battlefield V keert deze bekende schietspelserie terug naar het slagveld waarop ze ontstond: dat van Wereldoorlog II. In een reeks korte minicampagnes reis je onder andere naar Noorwegen, Nederland en Noord-Afrika, maar je kan in diezelfde decors meteen ook online tegen elkaar in het geweer. Veel fans vonden dat er toch wat meer gamecontent had gemogen; een verzuchting die niet op dovemansoren viel bij de makers, want die plannen in de nabije toekomst al een extra verhaal missie en nieuwe multiplayermodi. Na nieuwjaar komt er ook een Battle Royale-modus à la Fortnite aan. Bekijk hier Battlefield V.

Voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

(lees verder onder de foto)

Call of Duty: Black Ops IIII

De Call of Duty-reeks bracht dit jaar ook een nieuwe telg uit, en dat bleek een verrassend sterke game. Straf, zeker als je weet dat de verhaalcampagne door de makers gewoon overgeslagen werd - meer dan de helft van de spelers doet daar toch niets mee, aldus studio Treyarch. Er zitten wel nog een paar minivertellingen in Black Ops 4, die verder borduren op de eerdere games uit de reeks, maar alle aandacht gaat toch vooral naar de multiplayer en de nieuwe Blackout-modus. Noem die laatste gerust een (opnieuw op Fortnite gelijkend) Battle Royale-knalfestijn, waar je met heel zwaar militair geschut mag spelen. Bekijk hier Call of Duty: Black Ops IIII.

Voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

(lees verder onder de foto)

Far Cry 5

Ontwikkelaar Ubisoft houdt bij hoog en laag vol dat hun game Far Cry 5 helemaal geen FPS-game is. Zij noemen het een “open-wereld-actiegame die toevallig in de eerste persoon gespeeld wordt.” Dat klopt enigszins: wie alleen maar wil schieten en knallen, zoekt beter elders pret. In Far Cry 5 ben je vooral bezig met het exploreren van een enorme, gewelddadige wereld - de setting is de Amerikaanse staat Montana, waar een fictieve en nietsontziende sekte de scepter zwaait - en met het ontwikkelen van je personage. Doel: de wrede kopstukken van de genootschap onderuithalen. Het einde van de game was trouwens een van de strafste verrassingen die we dit jaar in een game gepresenteerd kregen. Bekijk hier Far Cry 5.

Voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

(lees verder onder de foto)

Fallout 76

Nog een game die strikt genomen geen first-person shooter is, maar wel leentjebuur speelt bij de machinaties van dergelijke games: role playing game Fallout 76. Hoofddoel van de game is om de vaardigheden, de wapens en het pantser van je hoofdpersonage zo veel mogelijk te upgraden. Dat doe je in een postapocalyptisch wereld, waarin op tegenstanders schieten wél de voornaamste bron van actie is. Wat het interessant maakt, is dat die tegenstanders geen computergestuurde personages zijn, maar andere spelers van vlees en bloed waarmee je deze gamewereld deelt. Bekijk hier Fallout 76.

Voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

(lees verder onder de foto)

Firewall: Zero Hour

Tot slot brengen we nog graag deze krachtige first person shooter in de aandacht: Firewall: Zero Hour (wel uitsluitend beschikbaar voor PlayStation VR). Wie graag met vrienden speelt, heeft hier een stevige kluif aan: in Firewall: Zero Hour krijg je multiplayerknalwerk met vier tegen vier spelers. Samen val je bolwerken binnen (of verdedig je die), aan een tempo dat verdraaid goed bestand blijkt tegen bewegingsmisselijkheid. Ook apart: als je binnen in de VR-bril één oog dichtdoet, kun je net als in een gewone first-person shooter op een vlak scherm (of in het echt) door het laservizier van je machinegeweer kijken. Bekijk hier Firewall: Zero Hour.

Voor PlayStation 4 met PlayStation VR.

(lees verder onder de foto)

Nog op zoek naar uitstekende games voor Sinterklaas of voor onder de kerstboom? Vergelijk hier de best beoordeelde games van het jaar.

Lees ook:

Red Dead Redemption 2 - Rockstar levert opnieuw klassieker af

Waarom je wel/niet al een 8k-tv moet kopen

Deze blockbustergames beloven brokken te maken dit najaar