Dit zijn de beste blockbustergames van het jaar

Ronald Meeus

06 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Games Wie op zoek is naar de beste, de spectaculairste en de krachtigste blockbustergames van het afgelopen najaar hoeft niet verder te zoeken dan deze vijf. De rondvliegende vonken en indrukwekkende explosies krijg je er vanzelf bij.

Red Dead Redemption II

Er bestaan relatief veel videogames in een westernsetting, maar Red Dead Redemption II is een van de weinige die ook echt een western is. Alles in deze game is een interactieve hommage aan de mythes van het Amerikaanse westen. Dankzij dat immense gevoel voor detail, gevoel en tempo van de makers is deze game met ruime voorsprong gewoon de beste die je dit jaar in je console zult floepen. We zouden zelfs durven beweren dat dit een tijdloos meesterwerk is, dat je binnen enkele jaren nóg met veel plezier zal spelen. Bekijk hier Red Dead Redemption II.

(lees verder onder de foto)

God of War

Samen met vader Kratos en zoon Atreus is het genre van de blockbustergame echt volwassen geworden met het majestueuze God of War. Dat een dure game niet noodzakelijk een dommig spektakel hoeft te zijn, wisten we al. Maar met God of War heeft Santa Monica Studio enkele forse stappen vooruit gezet, met als resultaat een game waar andere grote gamestudio’s zich aan zullen moeten spiegelen om nog indruk te kunnen maken. Bekijk hier God of War.

(lees verder onder de foto)

Far Cry 5

Far Cry 5 heeft de mechanieken van een first-person shooter à la Call of Duty, maar de formule reikt verder dan dat. Exploreren en zoeken naar wapens en andere middelen speelt een grote rol, maar ook het landschap - Big Sky Country, zoals de inwoners het zelf noemen - is de moeite waard om af en toe even bij stil te staan. De gewelddadige confrontaties hebben de panache (en de bloeddorstigheid) van een actiefilm. Het verhaal grijpt je op een paar onverwachte momenten stevig bij het nekvel. Bekijk hier Far Cry 5.

(lees verder onder de foto)

Shadow of the Tomb Raider

De derde game van de ‘nieuwe’ Tomb Raider-reeks is ook op de geijkte formule van de blockbustergame gebouwd. Maar die werd wel zodanig verbeterd door de makers dat het op millimeterwerk lijkt. Dat is meteen de grote verdienste van Shadow of the Tomb Raider: in tijden waarin massale online-arena’s en meestal op mechanisch design gestoelde independent games de plak zwaaien, zet de studio alles in om de perfecte klassieke blockbustergame te maken. En die perfectie is nog bijna gelukt ook. Bekijk hier Shadow of the Tomb Raider.

(lees verder onder de foto)

Marvel’s Spider-Man

Lang geleden dat een videogame ons nog zo’n stramme duimen bezorgde als Marvel’s Spider-Man! Je ontdekt een hyperkinetische openwereld-actiegame, waarin de tegenstanders relatief taai zijn en de actie letterlijk achter iedere straathoek schuilt. Zeker op het vlak van van animatie en besturing is Marvel’s Spider-Man misschien wel de krachtigste game die we ooit hebben gespeeld, met kort dribbelende vechtacties en een acrobatisch webslingersysteem dat je met een minimale leercurve soepeltjes tussen de daken van Manhattan laat rauzen. Bekijk hier Marvel’s Spider-Man.

(lees verder onder de foto)

Nog op zoek naar uitstekende games voor onder de kerstboom? Vergelijk hier de best beoordeelde games van het jaar.

Lees ook:

Red Dead Redemption 2 - Rockstar levert opnieuw klassieker af

Deze budgetvriendelijke tv’s hebben toch een enorm scherm

Dit zijn de beste first-person shooter games van het jaar