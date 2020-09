Dit zijn de belangrijkste nieuwe games van dit najaar Ronald Meeus

03 september 2020

11u30

Bron: tweakers.net/games 0 Games Je kan er je klok gelijk op zetten: in het najaar komen er weer een hele reeks nieuwe topgames op ons af. Niet alle grote namen zijn al bekend, want bij de Playstation 5- en Xbox Series X-lanceringen zullen ongetwijfeld ook nieuwe games horen. De eerste lichting - proefondervindelijk door ons getest - is alvast veelbelovend.



Marvel’s Avengers

Release: 4 september

Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor en de Hulk: hun iconische vormen kennen we al van de films, strips en animatieseries, en nu komen daar ook de videogame Avengers bij. Dit epos brengt ze allemaal samen in een gloednieuw (maar wel op een oudere reeks verhalen gebaseerd) verhaal. Bekijk hier Marvel’s Avengers.

Mafia: Definitive Edition

Release: 25 september

Het is ondertussen een bijna vergeten game met twee veel bekendere sequels, maar deze compleet geremasterde versie laat een heel nieuwe generatie gamers kennismaken met deze bijtende openwereld-misdaadsimulator uit 2002. De oplap is – de recente remakes van de eerste Resident Evil-games indachtig – zo totaal dat je het gevoel hebt dat je een compleet nieuwe game aan het spelen bent. Bekijk hier Mafia: Definitive Edition.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Release: 2 oktober

Na de remake van de originele trilogie twee jaar geleden, en Crash Team Nitro-Fueled, komt nu de langverwachte vierde game uit de reeks. Een driedimensionale platformgame die de speler weer in de opwindende, kleurrijke, gevaarlijke wereld van Crash Bandicoot brengt, compleet met een moeilijkheidsgraad die niet van de poes is. Bekijk hier Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Watch Dogs: Legion

Release: 29 oktober

In deze derde aflevering van Ubisofts technothriller verhuisde de setting van de Verenigde Staten naar Londen, waar economische ontberingen de stad goed overhoop legden. Bovendien vecht je als lid van een revolutionaire hackerbende een verbeten strijd uit met het stilaan naar een totalitaire staat vergleden regime. Daarvoor gebruik je zowel klassieke als hi-tech wapens. Bekijk hier Watch Dogs: Legion.

Dark Pictures Anthology: Little Hope

Release: 30 oktober

Enkele jaren geleden legde de Britse gamestudio Supermassive Games een lijst aan van een veertigtal subgenres in de horror waarop ze graag nog eens een game zouden baseren: hun reeks Dark Pictures Anthology was geboren. Na de uitstekende reviews voor Man of Medan vorig jaar, brengen ze nu Little Hope uit. Net voor Halloween ook, pluim voor het marketingteam. De game brengt je naar een creepy dorpje ergens in New England, waar al sinds de heksenprocessen van Salem een kwaad heerst dat het nu gemunt heeft op een groepje gestrande jongeren.

XIII

Release: 10 november

XIII (“dertien”) was een avontuurlijke stripreeks, geschreven door Jean Van Hamme en getekend door William Vance (1935-2018). De albums werden uitgegeven bij Dargaud. Ubisoft bracht er in 2003 een game van uit, gebaseerd op de eerste vijf albums. Opvallend daarbij was het gebruik van cel shading; een animatietechniek die met de computer gegenereerde beelden op een strip doet lijken. De ‘stripstijl’ is opnieuw van de partij in de nieuwe game, maar de gameplay zou wel stevig gemoderniseerd zijn.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Release: 13 november

Herinner jij je nog de tijd dat een nieuwe Call of Duty-game nog voor furore zorgde? Het is al eventjes geleden alleszins, maar met Black Ops: Cold War zou het nog eens kunnen. Cold War is al de vijfde aflevering uit de Black Ops-subserie van Call of Duty. De setting is - je raadt het - de Koude oorlog, waar ook de eerste twee games zich afspeelden. Spelers kunnen dus een aantal oude bekenden tegenkomen tussen de personages. Bekijk hier Call of Duty Black Ops: Cold War.

Assassin’s Creed: Valhalla

Release: 17 november

De makers van Assassin’s Creed hielden een sabbatjaar en zijn er nu terug met een nieuwe game, die een tijdperk belicht dat ze tot nu toe redelijk onaangeroerd lieten. De setting is 873 n.C., de game verhaalt een alternatieve versie van de Vikinginvasie van Engeland. Je speelt als Eivor, een ervaren Vikingleider die zijn troepen over de Noordzee naar het ‘beloofde land’ moet leiden. Bekijk hier Assassin’s Creed: Valhalla.

Cyberpunk 2077

Release: 19 november

We voorspellen het nu al: dit wordt de game waar je het meeste uren aan gaat spenderen in 2020. Cyberpunk 2077, van de Poolse makers van de Witcher-serie, belooft een kletterend actierollenspel te worden. De visuele stijl zal je doen denken aan films als Blade Runner (momenteel te zien op Netflix). Straf om te zeggen, maar het dystopisch toekomstbeeld dat Cyberpunk 2077 is - afgaande op de eerste demo’s - zo mogelijk nog zwartgalliger en ellendiger dan dat van Blade Runner. Het lijstje waarschuwingen (geweld, seks, drugs, enz) liegt er ook niet om. Bekijk hier Cyberpunk 2077.

