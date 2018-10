Dit zijn de 20 games die je binnenkort kan spelen op de mini-PlayStation kg

29 oktober 2018

17u28

Bron: Sony, Polygon 2 Games Sony heeft eindelijk de volledige lijst van games bekendgemaakt die op de PlayStation Classic zullen draaien. Het gaat om in totaal twintig klassiekers, waaronder Final Fantasy VII en Metal Gear Solid, die standaard op de mini-retroconsole inbegrepen zullen zijn.

De PlayStation Classic werd in september al aangekondigd, maar de volledige lijst met spellen was tot nu toe onbekend. Wel werd toen bekendgemaakt dat Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, en Wild Arms alvast een terugkeer zouden maken. Het hele assortiment werd vandaag uit de doeken gedaan.



De meeste PlayStation-fans zullen opgetogen zijn met toppers als de originele Grand Theft Auto, Metal Gear Solid en Resident Evil, maar er zijn ook opvallende hiaten. Zo is er geen spoor van ‘golden oldies’ als pakweg Spyro of Crash Bandicoot. Sony voorziet overigens ook geen manier om het gamma spellen uit te breiden. Hieronder de volledige line-up.

• Battle Arena Toshinden

• Cool Boarders 2

• Destruction Derby

• Final Fantasy VII

• Grand Theft Auto

• Intelligent Qube

• Jumping Flash!

• Metal Gear Solid

• Mr. Driller

• Oddworld: Abe’s Oddysee

• Rayman

• Resident Evil Director’s Cut

• Revelations: Persona

• Ridge Racer Type 4

• Super Puzzle Fighter II Turbo

• Syphon Filter

• Tekken 3

• Tom Clancy’s Rainbow Six

• Twisted Metal

• Wild Arms

Behalve de twintig games wordt de PlayStation Classic ook uitgerust met een virtuele geheugenkaart om je vooruitgang op te slaan. In de doos vind je verder nog een HDMI-kabel, de stroomadapter en twee controllers. De miniconsole komt uit op 3 december 2018 - exact 24 jaar na de lancering van de originele PlayStation - en krijgt een adviesprijs mee van 99,99 euro.

