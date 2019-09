Dit mag je verwachten van 'The Last of Us Part II’, het vervolg op een van dé topgames van de voorbije jaren

Ronald Meeus

26 september 2019

17u07 0 games The Last of Us Part II is een van de meest geanticipeerde PlayStation-games - maar ook gewoon een van de meest reikhalzend verwachte games tout court - van volgend jaar. Wij mochten hem als enige in België al gaan spelen in Los Angeles. Hou je klaar voor een hondsrauwe, snerpend emotionele rollercoasterrit.

Er moeten dit najaar nog heel wat geweldige games op de markt komen, maar heel wat gamers hebben inmiddels ook wellicht al 21 februari 2020 met rood omcirkeld op hun kalender: de dag waarop The Last of Us Part II in de winkelrekken landt. De eerste, uit 2013, was een klepper van formaat, vooral omdat hij twee elementen moeiteloos bij elkaar bracht in één game: een emotioneel pakkend verhaal, met geloofwaardige personages die uitstekend werden neergezet door acteurs, en taaie, nietsontziende, brutale gameplay.

“Er werden zeventien miljoen exemplaren van verkocht, en hij werd kritisch de hemel in geprezen”, zegt game director Neil Druckmann. “Maar dat was voor ons te weinig reden om een sequel te maken. Er moest een emotionele onderstroom zijn, die het relevant maakte om terug te keren naar deze wereld, deze personages, dit medium. In de eerste was dat de onvoorwaardelijke liefde voor een kind, die de drijfveer was van Joel, het toenmalige hoofdpersonage. In deze opvolger zal alles rond het thema ‘woede’ draaien.”

Een nieuwe Ellie

Ellie, de protagoniste uit The Last of Us Part II, werd in de eerste game geïntroduceerd als tweede personage, een soort ersatz-dochter voor hoofdpersonage Joel, die de dood van zijn eigen dochter niet verkropt kreeg. In de nieuwe game zie je een vijf jaar oudere, maar ook zelfzekerdere en - verdorie - brutalere versie van haar opduiken. Ze maakt deel uit van een min of meer stabiele, veilige leefgemeenschap van overlevenden, voor wie ze in het begin van de game op patrouille gaat in de ruïnes van een voorstad van Seattle.

Wanneer ze daar - uiteraard - oog in oog komt te staan met arme zielen die tijdens de ‘schimmel-apocalyps’ in een soort half-plantaardige zombies zijn veranderd, merk je pas echt goed hoe ze is veranderd: ze besluipt haar vijanden als een meesterkrijger, en maakt ze op hondsbrutale manier af met haar mes of haar vuurwapens. “Ellie is enorm geëvolueerd”, zegt co-ontwerper Anthony Newman. “Ze is heel capabel geworden in een gevecht. We hebben haar een heel aparte vechtstijl meegegeven: ze is heel wendbaar, en kan met een groot gemak lijf-aan-lijfaanvallen ontwijken. Ze gebruikt ook op een optimale manier haar omgeving.”

Een momentje

Na een paar verschrikkingen te hebben gezien, vinden Ellie en haar vriendin Dina een wietplantage, waar ze samen een jointje roken en - laat ons zeggen - een ‘momentje’ beleven. Het zou anno 2019 niet meer als een doorbraak mogen gelden, maar jazeker: met The Last of Us Part II krijgen we de eerste grote blockbustergame waarin een homoseksueel hoofdpersonage de plak zwaait. Ellies relatie met Dina zal ook een belangrijke rol spelen in hoe het verhaal van de game - tussen de verschrikkingen door - zich zal ontspinnen.



“Wat maakt ons tot ‘mens’? Dat is het belangrijkste thema van beide Last of Us-games”, zegt Newman. “We tonen momenten van tederheid en kwetsbaarheid, zoals een romance die je ziet opbloeien tussen de wietplanten. Die momenten zetten we tegenover momenten van intens geweld, waarin de personages alles doen om te overleven. Het brede spectrum van de menselijke ervaring, daar draait The Last of Us om.”

De E3-trailer van de game toonde vorig jaar al het kussende koppel.

Mensen zijn erger

Maar er gebeurt natuurlijk ook iets wat die lieflijke status quo op een gewelddadige manier doorbreekt. Wat dat precies is kregen ook wij niet te zien in de demo. Maar het brengt Ellie wel, in een tweede demo die zich dieper in het spel afspeelt, naar Seattle, waar een militie van menselijke tegenstanders de plak zwaait: het meedogenloze en xenofobe Washington Liberation Front (WLF), ook wel de ‘Wolves’ genoemd, dat een schrikbewind voert over de overlevenden in de stad. Niet de in een monster veranderde geïnfecteerden, maar wel bepaalde andere overlevenden zijn de gevaarlijkste tegenstanders in The Last of Us Part II. Net als in de eerste game, en in andere zombiefictie: ook in tv-reeks The Walking Dead is dat bijvoorbeeld een thema.

“In de eerste Last of Us waren andere mensen al de dodelijkste vijanden, en dat zal in deze ook het geval zijn”, zegt ook Newman. “Het wordt meer een mix. De geïnfecteerden zijn dodelijk omdat ze zo meedogenloos zijn geworden door hun lichamelijke toestand. De menselijke tegenstanders weten wat ze doen, coördineren hun aanvallen, en jagen je op. Weten hoe ieder soort vijand zich kan gedragen, geeft je als speler de kans om een strategie te bedenken, een paar stappen voor te zijn.”

Krachtigere gameplay

Wie de eerste game heeft doorgespeeld, zal zich meteen thuis voelen in de tweede. Al zijn er - over de hele lijn - een paar verbeteringen doorgevoerd. Tijdens het vechten, bijvoorbeeld, is er een ontwijkingsmechaniekje bijgekomen, waardoor je met een snelle druk op een van de schouderknoppen op je controller (de bovenste trekkers) onder je tegenstander zijn slag door kunt duiken, om vervolgens te pareren met een rake steek van je mes. Ook het verbeteren van je personage geeft wat meer vrijheid, en er is een uitgebreid ‘crafting’-systeem, waarmee je onder meer je wapens kunt verbeteren en hulpitems (zoals bommen en EHBO-kits) kunt vervaardigen uit objecten die je vindt.

In dat crafting-systeem merk je ook dat verhaal en gameplay nauw met elkaar zijn verweven in The Last of Us Part II, zegt Newman. “Je kunt in games dingen doen die je in een ander medium niet kunt. Een manier om je in lijn te brengen met Ellie, en je haar ervaringen te doen meevoelen, draait om het maken van keuzes samen met haar. Door een craftingsysteem te ontwikkelen, dat de speler dat soort keuzes geeft, zit hij dieper in de ervaring. Door te kunnen zeggen: ik ga het zus of zo doen, hak je samen met Ellie knopen door over de aanpak die je hanteert.”