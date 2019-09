Dit mag je verwachten op GameForce, de grootste gamebeurs van het land (met e-sporttoernooi dat je live kan volgen op HLN) sam

30 september 2019

16u44 2 games Komend weekend gaat in de Mechelse Nekkerhal GameForce door, het grootste game-evenement van het land. Je vindt er alles over games en de aanverwante cultuur, en bovendien wordt er flink wat gesport ook. Op deze site kan je live volgen hoe de strafste e-sporters strijden voor een prijzenpot van 30.000 euro tijdens de GameForce Masters, het grootste e-sporttoernooi van de Benelux.

In de GameForce Masters nemen topgamers het tegen elkaar op in Rocket League, Counter-Strike: Global Offensive en League of Legends. Zaterdag is GameForce ook het toneel voor de eerste Belgische finale plaats van Red Bull Player One, waarin 16 gamers elkaar individueel bekampen in League of Legends. De winnaar gaat naar Brazilië.

Op de beurs vind je ook een grote stand gewijd aan VR waar het Belgisch kampioenschap VR doorgaat met de games Onward en lichtsabelspel Beat Saber. Ook bezoekers kunnen trouwens prijzen pakken met een waaier games, zoals FIFA 20, F1 2019, WRC 8, Mortal Kombat 11, Dance Dance Revolution enzovoort. Je kan de beurs zelfs verlaten met de titel ‘Belgisch kampioen Snake’ op je cv.

Games

Bezoekers kunnen zich, los van enige competitiedruk, ook gewoon lekker amuseren met een hoop recente games, nog niet verschenen titels en klassiekers. Ook retrogamers kunnen hun hart ophalen in Retro City, waar oude consoles staan te hunkeren naar liefde, of in Arcade Belgium, een heuse arcadehal vol ‘golden oldies’.

Enkele grote gamesontwikkelaars en -verdelers zijn ook van de partij met hun nieuwste titels, zoals Ubisoft, Nintendo en Bethesda, net als een reeks Belgische onafhankelijke studio’s. Interessant is ook Woojer, een vest dat je tijdens het gamen haptische feedback geeft zodat je schokken en aanrakingen uit de game ook echt voelt op je lichaam. GameForce besteedt overigens ook aandacht aan fysieke boardgames.

Activiteiten

GameForce draait echter rond veel meer dan alleen games. Bezoekers kunnen hun ogen ook de kost geven met de aanwezigheid van cosplayers, die kunnen deelnemen aan de Belgische poot van de Eurocosplayfinale. Wie ook een beetje bij hen wil horen, kan zich ter plaatse laten schminken als Pikachu en co. Voor de fans is het ook uitkijken naar enkele bekende streamers, zoals Fortnite-toppers Royalistiq en vThorben, respectievelijk goed voor zo’n 730.000 en 380.000 volgers op YouTube.

Wie zijn of haar schietkunsten uit games eens graag uittest in het echt, kan dat met laser- of airsoftgevechten - nee, geen échte wapens, we zijn hier niet in Amerika. Dribbelen met een echte bal kan dan weer op een voetbalparcours van KV Mechelen. Bij een van de aanwezige hardwareverkopers krijg je extra korting als je oude hardware in de prak mept in een rageroom, terwijl je ook een goedkope gsm kan scoren als je je oude telefoon letterlijk weggooit.

Spek voor ieders bek dus, en vergeet op 5 of 6 oktober niet binnen te wippen bij onze HLN-stand!