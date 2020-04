Dit is ‘m: de trailer voor de nieuwe Assassin’s Creed Valhalla kv

30 april 2020

17u37 8 Games Dit najaar verschijnt Assassin’s Creed Valhalla, de nieuwste game in de Assassin’s Creed-serie, die zich afspeelt in het Vikingtijdperk. Spelers beleven het verhaal van Eivor, een furieuze Viking die werd opgevoed met verhalen van strijd en glorie. De game is een enerverende Vikingervaring tegen de brute achtergrond van een middeleeuws Engeland.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Spelers kunnen als mannelijke of vrouwelijke Eivor spelen en krijgen toegang tot tal van uitrustingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om haar, tatoeages, oorlogsverf en uitrusting aan te passen. Politieke allianties, strijdbeslissingen en dialoogkeuzes beïnvloeden de wereld van Assassin’s Creed Valhalla, waardoor spelers beslissingen moeten afwegen om hun thuis en de toekomst van hun clan te beschermen.

Vikingen vs. Saxons

Spelers leiden Eivors clan van Noormannen naar Engeland, nadat ze verdreven werden uit Noorwegen door eindeloze oorlogen en afnemende grondstoffen in de negende eeuw na Christus. Ze bouwen aan een nieuwe toekomst voor hun clan, terwijl ze de meedogenloze vechtstijl van Vikingkrijgers herbeleven met een vernieuwd vechtsysteem. Dat biedt spelers onder andere de mogelijkheid om in beide handen een ander wapen te gebruiken.



Om noodzakelijke rijkdom en grondstoffen te verdienen, kunnen spelers met hun schip op specifieke locaties raids leiden. Op het moment dat de Vikingen hun nieuwe thuis gevonden lijken te hebben, stuiten ze op weerstand van de Saxons. Onder hen is koning Aelfred van Wessex, die zelf de enige heerser van een beschaafd Engeland wil worden. Eivor gooit alles in de strijd om Valhalla binnen handbereik te houden.

Assassin’s Creed Valhalla is vanaf het najaar verkrijgbaar voor Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Ook gaat Assassin’s Creed Valhalla onderdeel zijn van Uplay+, Ubisofts abonnementsservice voor Windows PC.