Dit is hoe de controller van de PlayStation 5 er misschien uit gaat zien Techredactie

19 november 2019

15u12

Bron: AD.nl 0 Games Een patentaanvraag van Sony toont mogelijk het design van de nieuwe controller van de PlayStation 5, die er volgend jaar moet aankomen. Het lijkt te gaan om nogal subtiele veranderingen in vergelijking met de huidige generatie, meldt The Verge.

De afbeeldingen uit de patentaanvraag verklappen dat de controller sterk lijkt op zijn voorganger, de DualShock 4. De body en de handgrepen van de controller zouden echter iets dikker uitvallen en de zogenaamde ‘light bar’ bovenop de controller is verdwenen. Het apparaat krijgt ook een usb-c-ingang in plaats van een micro-usb.



Echt geheim is de controller niet. Zo maakte Sony al bekend dat de nieuwe controller gebruik zal maken van ‘haptische feedback’ in plaats van een reguliere trilmotor. Het verschil tussen de twee zit vooral in de nauwkeurigheid. Zo kan haptische feedback het gevoel van ‘aanrakingen’ simuleren. Word je bijvoorbeeld in het spel zachtjes aangeraakt, dan kan de controller een heel licht tikje geven.

Bovendien zullen de schouderknoppen (de ‘triggers’) in verschillende mate weerstand kunnen bieden. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het aantrekken van een boog te simuleren: hoe sterker je de boog wil aanspannen, hoe meer weerstand de trigger zal bieden.

Of de afbeeldingen het definitieve ontwerp tonen, is overigens niet zeker. De patentaanvraag met de afbeeldingen van de nieuwe controller werd in het voorjaar al ingediend, waardoor het design sindsdien mogelijk nog werd aangepast.

PlayStation 5

De nieuwe PlayStation 5 moet eind 2020 uitkomen. Sony zet vooral in op snellere laadtijden en mooiere beelden. Volgens de fabrikant moet de volgende PlayStation uitblinken in een ‘immersive’ en ‘naadloze’ speelervaring, onder andere dankzij verbeterde prestaties en een opgeknapte clouddienst. Een richtprijs is nog niet bekend.

