Dit apparaat tovert AR-figuurtjes op tafel waarmee je tegen elkaar kan gamen

16 augustus 2018

23u04

Bron: Tweakers.net 0 Games Pokémon vangen in het park is één ding, figuurtjes op je tafel toveren en ermee tegen elkaar vechten is nog iets anders. Een apparaat dat daarvoor dient, heeft zijn doel behaald op Pokémon vangen in het park is één ding, figuurtjes op je tafel toveren en ermee tegen elkaar vechten is nog iets anders. Een apparaat dat daarvoor dient, heeft zijn doel behaald op Kickstarter en wordt geleverd in maart.

Het bedrijf achter het apparaat, Spatial Gaming, vond 27 dagen voor het einde van de crowdfundingcampagne al meer dan 230 mensen die zich achter het product schaarden. Die legden al heel wat meer geld in dan de 25.000 dollar die nodig was om het toestel op de markt te brengen.



De Spatial is een scherm met een controller en camera om op tafels games te spelen in augmented reality of toegevoegde realiteit. De bedoeling is dat spelers met behulp van fysieke objecten op het doorzichtige scherm de gameplay kunnen zien en beïnvloeden.

Dock

De Spatial heeft een dock voor een smartphone of tablet, die de processorkracht levert om de games te spelen en die de games spiegelt op het scherm. Hoe groter je toestel, hoe groter het speelveld.



De Spatial kan alleen games draaien die gemaakt zijn voor het systeem. Volgens de campagnepagina zijn al titels in ontwikkeling, waaronder een Minecraft-variant onder de naam HoloCraft en verschillende multiplayergames met diverse thema's.

