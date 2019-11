Deze videogames moet je deze herfst zeker spelen Ronald Meeus

19 november 2019

11u30

Bron: tweakers.net/games 0 Games Zo goed als elke computerspelfabrikant zet vlak voor de feestdagen nog een offensief in, want ze willen natuurlijk allemaal dat hun game met een strik errond onder jouw kerstboom belandt. Wat ons betreft zijn dit de beste games van dit najaar.

The Outer Worlds

Voor PS4, Xbox One en Windows.

The Outer Worlds is, in meerdere opzichten, een mengelmoes. Het is een space opera en western tegelijk. Maar ook een Fallout-achtige roleplayinggame en een schietspel à la Bioshock. Na een winterslaap van zeventig jaar, land je op een vreemde, net gekoloniseerde planeet. Twee schepen zetten eerder koers naar diezelfde planeet, elk met een andere taak. De ene bemanning moest de kolonie bouwen, de tweede bestond uit wetenschappers en intellectuelen die de boel vervolgens moesten runnen. Het probleem: enkel het eerste schip arriveerde en die maakten er een potje van. Aan jou om de beschaving te redden. Bekijk hier The Outer Worlds.

Call of Duty: Modern Warfare

Voor PS4, Xbox One en Windows.

De Call of Duty-reeks zat een beetje in het slop de afgelopen jaren, maar met een nieuwe Modern Warfare-aflevering is ze terug in vorm. Je landt toch meteen middenin een aantal oorlogstaferelen waar je toch even niet goed van bent. Het blijft natuurlijk huiskamerentertainment, maar de makers hielden zich niet in om de gruwelen van moderne oorlog in de verf te zetten. Dat zou goedkoop of gratuit kunnen zijn, maar zo voelt het niet. Het helpt ook dat je niet langer die ronduit belachelijke actiesequenties uit de voorgaande Call of Duty’s moet slikken. Ook de multiplayer werd stevig opgewaardeerd tot een knaller van formaat. Bekijk hier Call of Duty: Modern Warfare.

Death Stranding

Voor PS4.

Death Stranding is het paradepaardje van Sony Playstation, dat je ook enkel op een PlayStation 4-console speelt. De Japanse videogamegrootmeester Hideo Kojima (voorheen bekend van de Metal Gear-reeks) kreeg er volledig carte blanche voor. Het resultaat is een intrigerende game; weird, maar ook ontzettend vermakelijk. Sam, het hoofdpersonage, ken je misschien wel: die wordt vertolkt door de populaire acteur Norman Reedus (Daryl Dixon in de televisieserie The Walking Dead). Samen met hem land je op een postapocalyptische aarde, waar alles woestenij is en de laatste overlevenden zich terugtrokken in ondergrondse megasteden. Sam is in essentie een koerier, die te voet of met zijn futuristische motor tussen de verschillende steden reist met geneesmiddelen en andere proviand. Naarmate de game vordert, groeit ook zijn taak: connecties leggen tussen de versnipperde leefgemeenschappen, maar ook tussen de werelden van de levenden en de doden. Bekijk hier Death Stranding.

Gears 5

Voor Xbox One en Windows.

Xbox pakt dan weer uit met Gears 5, de vijfde editie van de shooterreeks Gears of War. De game is een prettige verbetering, vooral op niveau van de verhaallijn, want de gameplay is min of meer hetzelfde gebleven. Je speelt nog steeds met vertrouwde wapens, waar je soms ook flink naar moet zoeken, maar de opzet van de levels is interessanter gemaakt. Je krijgt veel meer ruimte en vrijheid in het spel, mede dankzij het nieuw en geweldig vervoermiddel, de Skiff. De multiplayer bestaat uit lekker korte, maar wel hevige matches. Bekijk hier Gears 5.

Luigi’s Mansion 3

Voor Nintendo Switch.

De belangrijkste eigen titel van Nintendo is dit jaar Luigi’s Mansion 3, een laat vervolg op het bekende actie-avonturenspel voor de Nintendo GameCube (2001) en de 3DS-sequel Dark Moon (2013). Ook editie drie valt te klasseren onder actie-avonturenspel, zij het met niet al te frenetieke actie. De gameplay zelf is nogal speciaal: het spookhuis (eerder een horrorhotel) waardoor Mario’s broer zich een weg moet banen zit vol geesten, en die moeten eerst verblind worden met de zaklamp, zodat ze vervolgens kunnen weggezogen worden met een stofzuiger... De spoken spartelen bovendien wel eens tegen bij die stofzuiger, zodat je ze eerst nog eventjes tot moes moet slaan. En dan zijn er nog de omgevingspuzzels, met liften, windmolentjes en dodelijke pieken die uit de vloer komen, waarbij je astrale maatje Gooigi (een nieuw personage) een handige hulp is. Bekijk hier Luigi’s Mansion 3.

Star Wars - Jedi: Fallen Order

Voor PS4, Xbox One en Windows.

Electronic Arts probeert de lauwe ontvangst van haar twee laatste Battlefront-titels momenteel te compenseren door haar Star Wars-licentie nieuw leven in te blazen. Dat lukt meer dan aardig met Jedi: The Fallen Order, een klassieke actiegame waar je in de huid kruipt van een van de laatste Jedi’s die Bevel 66 overleefde. Voor de niet-Star Wars-nerds: Order 66 was het bevel dat de Republikeinse Kanselier Palpatine in Revenge of the Sith (2005) doorstuurde naar de Clone Troopers, om alle Jediridders te liquideren. Natuurlijk komt er flink wat hakwerk met je lichtzwaard aan te pas, en leer je een hele hoop telekinetische Jeditruken in je voordeel te gebruiken. Bekijk hier Star Wars - Jedi: Fallen Order.

Borderlands 3

Voor PS4, Xbox One, Windows en Stadia.

Borderlands 3 is de langverwachte derde aflevering in deze reeks van zogenaamde loot shooters. In het kort: je moet je tegenstanders niet alleen afknallen, maar eens ze dood zijn ook beroven, om zo upgrades voor je wapens en uitrusting te vinden. Die upgrades zijn echt cruciaal, omdat je steeds lastigere tegenstanders te verslaan krijgt, en ook aan je eigen vechtniveau is het voortdurend sleutelen. Visueel is Borderlands 3 een pareltje: het heeft iets van een strip, met die dik aangezette lijnen rond de objecten. Aan de heerlijk crapuleuze humor, die we al kenden van de voorgangers, hebben ze gelukkig ook niets veranderd. Er zijn toch niet veel games waarin je vijanden je dingen toeroepen als: “You look better with bullet holes!”, “I died doing what I love!” en “My chili recipe dies with me!” Bekijk hier Borderlands 3.

Tip: Nog meer videogames zien? Bekijk hier de best beoordeelde van 2019.

