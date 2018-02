Deze PlayStation 4-games komen er de volgende weken en maanden aan

Ronald Meeus

06 februari 2018

08u00 1 Games De grote videogamehuizen kruipen weer uit hun winterslaap, waardoor we ons de komende maanden aan een hele rist nieuwe games mogen verwachten. Hier zijn de zeven waarnaar we het meeste uitkijken voor de PlayStation 4, het populairste platform waarop in ons land wordt gegamed.

Shadow of the Colossus (6 februari)

De originele Shadow of the Colossus, waarin je personage een reeks reusachtige monsters moest zien neer te sabelen om zijn geliefde weer uit de dood te wekken, werd in 2005 een instantklassieker. Deze nieuwe versie voor de PlayStation 4, een volledige remake, brengt de grandeur van die originele PS2-titel naar een nieuw publiek, dat bij voorkeur op een hd-scherm gamet.

(lees verder onder de foto)

Kingdom Come: Deliverance (13 februari)

In Tsjechië wordt momenteel de laatste hand gelegd aan deze hoogst interessante middeleeuwse titel, een role playing game maar dan zonder magie. Wat redelijk uniek is, aangezien het hele genre al van in het prille begin drijft op magische actie. Je spelerpersonage komt, als zoon van een smid, terecht in een machtsttrijd om de Boheemse troon waarin zijn vader het leven heeft gelaten. Niets van wat je doet in Kingdom Come: Deliverance zal zonder gevolgen zijn, en het decor van de game - Bohemen, een streek aan de westkant van het huidige Tsjechië - werd bijzonder mooi en natuurgetrouw omgezet naar de gamewereld.

(lees verder onder de foto)

The Crew 2 (16 maart)

Naast de Gran Turismo- en Need for Speed-reeksen is er twee jaar geleden een nieuwe topserie in het racegenre opgestaan: Ubisofts The Crew, dat vooral erop gericht is om enorm veel spelers online over dezelfde wegen te doen rijden, en hen races en andere uitdagingen tegen elkaar te doen aangaan. Opvolger The Crew 2, dat dit voorjaar in de winkelrekken landt, is meer van hetzelfde, maar dan met een uitgebreidere wereld, meer voertuigen (vliegtuigen en boten zitten bijvoorbeeld meteen in de mix), en meer mogelijkheden om de halvegare uit te hangen onderweg.

(lees verder onder de foto)

Far Cry 5 (27 maart)

De vier vorige games uit de populaire Far Cry-reeks brachten je achtereenvolgens op een eiland in de Stille Zuidzee, in een fictieve Afrikaanse natie, op een Polynesische archipel, en in een uithoek van Tibet. In Far Cry 5 wordt een locatie aangedaan die misschien iets minder exotisch lijkt, maar waarvan minstens evenveel dreiging uitgaat als van de vier voorgangers: de inwoners van Hope County, Montana, in het midden van de V.S., werden afgesloten van de buitenwereld door een gevaarlijke, zwaarbewapende religieuze sekte. En het is aan de speler en zijn trawanten, een bende huurlingen, om een einde te maken aan hun heerschappij in deze hypergewelddadige shooter.

(lees verder onder de foto)

Tip: je favoriete game voor de beste prijs? VERGELIJK HIER alle prijzen van Playstation 4-games

God of War (20 april)

Nadat hij alle goden van de berg Olympus van kant heeft gemaakt in de lange wraakqueeste die God of War III (2010) was, staat de voormalige Spartaanse krijger en Griekse oorlogsgod Kratos klaar om een nieuw godenrijk te fileren: dat van de Germaanse goden en andere mythische gedrochten uit het noordwesten van Europa, trollen en andere wezens uit West-Europese sagen en volksverhalen dus, die hij opnieuw op brute wijze te lijf gaat. Een sleutelpersonage is Kratos' opgroeiende zoon, die bij momenten op onverwachte manier hulp biedt in de strijd.

(lees verder onder de foto)

A Plague Tale: Innocence (22 juni)

Deze actiegame van Franse makelij vertelt het verhaal van de vijftienjarige Alicia die samen met haar vijfjarige broertje Hugo moet zien te overleven in het door de Spaanse Inquisitie én de pest geteisterde straten van Parijs in de diepe middeleeuwen van 1349. Qua productiekwaliteit ziet het eruit als een Assassin's Creed-achtige actiegame, maar je moet je niet aan zwaardvechtactie verwachten. Een belangrijk gameplay-element dat in de plaats daarvan komt is het sturen van hordes hongerige ratten, door middel van goed gerichte lichtbronnen.

(lees verder onder de foto)

Ghost of Tsushima (1 november)

De studio achter befaamde PlayStation-titels als Infamous komt dit najaar, ten slotte, met Ghost of Tsushima; een game die zich afspeelt in het feodale Japan van de dertiende eeuw. Je spelerpersonage moet, vlak nadat het Mongoolse leger Japan is binnengevallen, als eenzame Samoerai weerstand bieden op het eiland Tsushima, een eerste atol dat onder de voet werd gelopen door de bezetter. De uitstekende graphics doen alvast watertanden.

(lees verder onder de foto)

Je favoriete game voor de beste prijs? VERGELIJK HIER alle prijzen van Playstation 4-games

Lees ook:

Welke gameconsole past het beste bij jou?

Vijf nieuwe videogames die niet lang duren

Sid Meier's Civilization VI: meer afwisseling dan ooit