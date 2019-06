Deze najaarsgames staan nu al op ons verlanglijstje

Ronald Meeus

13 juni 2019

Tijdens de jaarlijkse Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles krijgen heel wat games die al gepland stonden voor het najaar een definitieve releasedatum opgeplakt. Dit zijn de vijf blockbustergames die nu al het meest tot de verbeelding spreken.

Borderlands 3

De gewelddadige, Mad Max-achtige rave op de planeet Pandora gaat verder met Borderlands 3, een langverwacht vervolg op twee extreem succesvolle games die elementen van de first person shooter en de role playing game (spellen waarin je je hoofdpersonage naar eigen inzicht verbetert in hun uitrusting en hun vaardigheden) met elkaar combineerden. Preview Borderlands 3.

Verwacht op: 13 september.

Fifa 20

Ja, natuurlijk komt er ook dit jaar weer een nieuwe Fifa. Met deze keer aandacht voor een verbeterde ‘flow’ van het spel en duels tussen twee topspelers op de grasmat. Ook nieuw is het ‘Volta’-straatvoetbalgedeelte, waarbij uitgever EA in essentie zijn oude Fifa Street-games de kernfranchise binnenkopt. Preview Fifa 20.

Verwacht op: 27 september.

Ghost Recon: Breakpoint

De militaire open wereld-actiegame Ghost Recon: Wildlands was een enorm succes, en dus stelde uitgever Ubisoft op E3 een sequel voor. De slechterik daarin wordt vertolkt door acteur Jon Bernthal, bekend van onder meer de film Baby Driver, maar de grote sterren worden de militaire technologie en de ontberingen waartegen je zult moeten vechten. Preview Ghost Recon: Breakpoint.

Verwacht op: 4 oktober.

Call of Duty: Modern Warfare (8 november)

Na het uitsluitend op multiplayer gerichte Black Ops IIII vorig jaar keert de Call of Duty-schietspellenserie terug met een provocerend singleplayer-verhaal over de gruwelen van moderne oorlogvoering. Al zal natuurlijk ook het multiplayer-gedeelte niet uit het oog worden verloren. Preview Call of Duty: Modern Warfare.

Verwacht op: 8 november.

Star Wars Jedi: Fallen Order (15 november)

De Amerikaanse gameproducent Electronic Arts heeft twee jaar geleden zijn Star Wars-licentie een beetje verbrod met Battlefront II, dat - ondanks een intrigerend singleplayer-verhaal - een hoop kwaad bloed zette met zijn aanpak van extra downloadbare content voor het (belangrijkere) multiplayer-gedeelte. Maar met Jedi: Fallen Order lijkt het bedrijf wél weer een intrigerende Star Wars-game in de steigers te hebben staan. Het hoofdpersonage lijkt teveel een sul om een geloofwaardige held te zijn, maar de fysieke lichtsabelactie stemt toch hoopvol. Preview Star Wars Jedi: Fallen Order.

Verwacht op: 15 november.

