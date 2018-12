Deze games moet je nog hebben voor onder de kerstboom Ronald Meeus

20 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Games Eindejaar is het perfecte moment om de staat op te maken van wat het afgelopen jaar verscheen. Welke games mocht je eigenlijk niet missen? We zetten ze kort even op een rij per genre.

Beste allround game

Red Dead Redemption 2

Veel videogames spelen zich af in een westernsetting, maar Red Dead Redemption 2 is ook echt een western. 60 uur duurt dit verhaal over een bende outlaws die uiteen dreigt te vallen. Je kan er ook 100 uur van maken, als je de tijd neemt om af en toe eens verloren te lopen in de werkelijk adembenemende virtuele wereld die de makers creëerden. Elk klein dorpje voelt als thuiskomen, je hoofdpersonage krijgt gaandeweg een baard en die wapens beginnen behoorlijk te sputteren als je ze niet geregeld poetst. De moeilijkheidsgraad van deze game is aan de lage kant, zodat ook beginnende spelers zich zonder al te veel stress door de game kunnen banen. Bekijk hier Red Dead Redemption 2.

Voor PlayStation 4 en Xbox One.

Beste schietspel

Battlefield V

Met Battlefield V keert de bekende schietspellenserie terug naar het slagveld waarop ze ontstond: dat van Wereldoorlog II. In een reeks korte minicampagnes reis je onder andere naar Noorwegen, Nederland en Noord-Afrika, maar je kan in dezelfde decors meteen ook online tegen elkaar in het geweer. Veel fans vonden dat er toch wat meer inhoud aan de game had gemogen; een verzuchting die niet op dovemansoren viel bij de makers, want die plannen in de nabije toekomst al een extra verhaalmissie en nieuwe multiplayermodi. Na nieuwjaar komt er ook een Battle Royale-modus à la Fortnite. Bekijk hier Battlefield V.

PlayStation 4, Xbox One en pc.

Beste Nintendogame

Super Smash Bros. Ultimate

Nintendospelers keken dit jaar ontzettend hard uit naar het vechtspel Super Smash Bros. Ultimate, en niet zonder reden. Het is een heerlijke game, met een zalig simpel hoofddoel: bekende Nintendofiguren elkaar volledig in friet laten slaan. Maar dan wel op een zeer spectaculaire manier: daar zorgen onder meer de bewegende decors voor. Bekijk hier Super Smash Bros. Ultimate.

Voor Nintendo Switch.

Beste sportgame

Fifa 19

Dribbelen gaat weer korter op de bal, de artificiële intelligentie van de medestanders is terug wat strakker en de versoepelde besturing kan aanvankelijk zelfs een beetje onwennig zijn. De perfecte voetbalgame? Die zien we waarschijnlijk nooit, zegt uitgever EA zelf, maar met Fifa 19 komen ze volgens ons toch weer een paar stappen dichter in de buurt. Bekijk hier Fifa 19.

Voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Beste racegame

Forza Horizon 4

Racefreaks konden dit jaar gewoon niet om Forza Horizon 4 heen. Wat de game zo opwindend maakt, is de constante livecontent die eraan wordt toegevoegd. De omgeving waarin je racet - het landelijke en stedelijke Groot-Brittannië - wordt pittoresker en meer betoverend bij elke bocht die je maakt. Bekijk hier Forza Horizon 4.

Voor Xbox One en pc.

