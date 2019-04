Deze gamer heeft de grootste verzameling videospellen ter wereld kg

01 april 2019

21u12

Bron: ANP, Guinness World Records 1 Games Een man uit Texas heeft de grootste verzameling games ter wereld. Guinness World Records, dat het record officieel erkent, had acht dagen nodig om de complete collectie te tellen.

Antonio Monteiro bezit in totaal 20.139 verschillende games. Daaronder zijn alle videospellen die voor PlayStations 2 en 3, de PSP, Xbox, Xbox 360, Wii en Wii U, Game Cube, Sega Dreamcast, Game Boy, Atari Jaguar en de NES zijn gemaakt. Verder heeft hij meer dan 1.000 games voor de PlayStation 1, ruim 900 games voor de PlayStation 4, meer dan 500 games voor de Xbox One en 118 games voor de Nintendo Switch.



Monteiro heeft bovendien meer dan honderd spelcomputers, dus hij kan elke game in zijn verzameling ook echt spelen.

Favoriet

In de gigantische verzameling schuilen ook enkele zeldzame videospellen. Zo heeft Monteiro een exemplaar van ‘Max Basic Rifle Marksmanship Program’: een Nintendo-spel dat diende om soldaten te leren schieten en enkel aan het Amerikaanse leger werd verkocht.



En als hij één favoriet moet selecteren uit zijn complete collectie? Dan kiest hij voor ‘Super Castlevania IV’, het klassieke SNES-platformspel uit 1991 dat Monteiro omschrijft als een “meesterwerk”.