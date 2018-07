Deze game belooft "mix van football, bruut geweld en e-sport" sam

"Een razendsnelle mix van American football en bikkelhard geweld", dat mogen we verwachten van Blood Bowl: Death Zone, een opmerkelijke nieuwe realtime 1v1-game.

Op het veld vind je figuren zoals orks, dwergen en elven. "Twee gamers krijgen beiden directe controle over teams van vijf spelers om elkaar in realtimewedstrijden van vijf minuten te bestrijden", melden Cyanide studio en Bigben.

"Net als bij American football moet elke speler proberen de meeste touchdowns te scoren, maar bij deze variant is bijna alles toegestaan ​​op het veld - niet alleen overspelen en rennen met de (bewegende) bal, maar ook de tegenstander in het gezicht slaan of je tovenaar met bliksemspreuken op tegenstanders laten schieten."

De game is nu verkrijgbaar in Early Access op Steam, en maker Cyanide verwacht dat de definitieve versie over een paar maanden verschijnt. In dit eerste stadium bevat de game vier teams en multiplayermatchmaking, maar nieuwe functies en teams volgen.

Een eerste versie van de game, die gebaseerd is op het cultbordspel van Games Workshop, verscheen in 1995.

