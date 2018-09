Deze blockbustergames beloven brokken te maken dit najaar

Ronald Meeus

20 september 2018

08u00

Het wordt een bijzonder druk najaar voor videogames, met enkele grote kleppers die nieuwe afleveringen uitbrengen. Alleen al voor deze zeven blockbustergames zouden wij wat tijd in agenda reserveren.

Assassin's Creed: Odyssey

Het historische tijdperk van deze nieuwe Assassin's Creed is de Peloponnesische Oorlog, ergens rond het jaar 430 v.C. De makers beloven opnieuw een omvangrijke game, dus verwacht je aan tientallen uren speelplezier. Meer dan ooit zet Assassin's Creed in op de principes van role playing.

Releasedatum: 4 oktober.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc.

Verwachte speelduur: 40 tot 60 uur.

Call of Duty: Black Ops IIII

Neen, we vergissen ons niet met de notatie 'IIII'. Uitgever Activision kiest zelf voor deze alternatieve versie van een Romeins cijfer voor de vierde aflevering van de Black Ops-subreeks, die studio Treyarch al sinds 2010 maakt onder de vlag van de immens succesvolle schietspelreeks Call of Duty. Opvallend: geen singleplayercampagne meer te vinden, je kan dus enkel online spelen. Dat wordt goedgemaakt door een epische Battle Royale-modus genaamd 'Blackout'.

Releasedatum: 12 oktober.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc.

Verwachte speelduur: onbeperkt.

Red Dead Redemption II

In dit vervolg op een bekende Rockstar Games-westerntitel uit 2011 kom je in de outlawbende van Dutch Van der Linde terecht, in het Amerika van vlak voor de twintigste eeuw. De game doet denken aan Grand Theft Auto, maar dan volgens de principes van Sam Peckinpah-westerns als Patt Garrett and Billy The Kid.

Releasedatum: 26 oktober.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One.

Verwachte speelduur: 30 tot 50 uur.

Hitman 2

De ijskoude huurmoordenaar met de kale bol en de streepjescode op het achterhoofd getatoeëerd is terug in Hitman 2, in een nieuwe reeks exotische locaties waar hij verscheidene pistes kan kiezen om één of meer doelwitten geruisloos van kant te maken. Het speelt zich allemaal af in een wereld van nietsontziende en quasi onmenselijke haute finance, waardoor de moorden niet echt op je geweten drukken.

Releasedatum: 13 november.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc.

Verwachte speelduur: 10 tot 15 uur.

Fallout 76

De nieuwe aflevering in de postapocalyptische role playing game-reeks Fallout 76 laat spelers toe om elkaar online tegen te komen in de woestenij. En ze kunnen zich daar misdragen zo veel ze willen. Dat gaat niet meteen ten koste van de spelers die zich wel nog wat inhouden; die laatste verliezen bij een overlijden niets van hun voortgang. Bovendien krijgt de agressor nu ook zelf een prijs op zijn hoofd. Het is een nogal radicale nieuwe en volgens sommige softe aanpak van dit soort overlevingsgames, die het genre naar een wat breder publiek moet trekken.

Releasedatum: 14 november.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc.

Verwachte speelduur: 30 uur tot onbeperkt.

Battlefield V

De tweede grote first person shooter van het jaar keert nog eens terug naar Wereldoorlog II, het strijdperk waarin dit genre groot is geworden. Battlefield V heeft wel een singleplayercampagne, die bestaat uit een vijftal korte vignetten die elk een onbekend strijdtoneel uit het conflict laten zien. Het belangrijkste element wordt natuurlijk de multiplayer, die óók een Battle Royale-modus à la Fortnite krijgt. "Spelers zullen zich echt in het midden van Wereldoorlog II voelen," stelt producer Ryan McArthur. "Natuurlijk is het maar een game, maar we willen de spelers toch ook iets 'echts' meegeven."

Releasedatum: 20 november.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc.

Verwachte speelduur: 7 uur singleplayer - onbeperkt online.

Darksiders III

Er mocht nog eens een klassieke actiegame op de markt komen, vonden ze bij het Scandinavische gamebedrijf THQ Nordic. Fans van onversneden hakactie kunnen dit najaar dus hun hart ophalen aan de derde editie van Darksiders, met in de hoofdrol Fury, de derde ruiter van de apocalyps.

Releasedatum: 27 november.

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc.

Verwachte speelduur: 30 uur.

