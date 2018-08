De vijf interessantste videogames voor dit najaar

Ronald Meeus

23 augustus 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Games Na een kleine week op Gamescom, het grootste videogamefestival ter wereld dat momenteel doorgaat in Keulen, weten we perfect welke interessante games je dit najaar mag verwachten. De meeste worden uitgebracht voor de twee hogedefinitieconsoles én de pc.

Shadow of the Tomb Raider

Een van de blockbustergames waar op Gamescom stevig reclame voor wordt gemaakt - métershoge reclamepanelen - is Shadow of the Tomb Raider, een nieuwe game rond de bekende game-archeologe. Deze keer moet ze achter een geheim aan dat de verloren culturen van de Inca's en de Maya's met elkaar verbindt. Verwacht een hoop duizelingwekkende schiet- en klimactie en kolossale omgevingspuzzels, maar ook een verhaal dat dieper dan ooit in de duisternis van Lara's ziel tuurt.

Uit op 14 september voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Battlefield V

Met de first person shooter Battlefield V keert gamehuis Electronic Arts terug naar Wereldoorlog II. In de singleplayermodus krijg je als speler een aantal kortere gameverhalen uit verschillende minder bekende strijdtonelen uit de oorlog. Maar het belangrijkste element is natuurlijk, zoals steeds, de multiplayer. En jazeker: er komt een Battle Royale-modus, à la Fortnite, waarin grote groepen spelers een strijd kunnen spelen, tot op de laatste man.

Uit op 11 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Assassin's Creed: Odyssey

De nieuwe aflevering uit de (inmiddels elf jaar lopende!) Assassin's Creed-gameserie speelt zich deze keer af in het oude Griekenland, tijdens de vijfde eeuw voor onze tijdsrekening. Je kunt in de huid van ofwel een mannelijk, ofwel een vrouwelijk hoofdpersonage kruipen, en de dialogen die je voert met andere personages kun je voor het eerst zelf kiezen. Maar wat vooral opviel tijdens onze speelsessie was het feit dat er nog meer extra spelmechanieken uit role playing games in deze nieuwe titel zitten, én dat het verhaal geworteld zit in zowel de Griekse geschiedenis als de Griekse mythologie.

Uit op 27 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Just Cause 4

Alles kan in Just Cause 4, een openwereldgame waarin je werkelijk spectaculaire brokken mag maken in een fictief Zuid-Amerikaans land. Het verhaal: revolutionair Rico Rodriguez probeert de natie te bevrijden van het juk van een contrarevolutionaire groepering. Maar dat verhaal is volstrekt ondergeschikt aan de bijna onuitputtelijke mogelijkheden om te vechten. Zo kan je ballonnen aan een tank hangen, zodat die de lucht ingaan. Of een auto in de lucht katapulteren met een radarpaal, waarom niet? In deze game heb je zoveel moves dat de slapstickfactor enorm groot wordt.

Uit op 4 december voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate: heftige knokpartijen met meerdere personages uit de stallen van Nintendo én een paar andere gamelabels. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag met Capcoms Pac-Man of Konami's Snake uit de Metal Gear Solid-games. En natuurlijk zit 'het decor' vol leuke dingen, zoals een daverend scherm en allerhande hulpmiddeltjes die de strijd constant in het voordeel van de andere speler kunnen brengen. Knokken maar!

Uit op 7 september voor Nintendo Switch.

