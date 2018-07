De tweede jeugd van tegenwoordig: deze 60-plussers zijn professionele gamers Arne Adriaenssens

17 juli 2018

14u27

Bron: Lenovo/The Verge 8 Games Wie denkt dat eSports (ofwel: professioneel gamen) enkel aan jongeren besteed is, kent The Silver Snipers nog niet. Deze vitale senioren uit Zweden kozen na hun lange loopbaan voor een nieuwe carrière als topsporter.

Wie na het WK voetbal op zoek is naar een nieuwe sport om voor te supporteren, kan misschien eens naar eSports gaan kijken. Het professionele circuit der computerspelletjes groeide in de laatste 15 jaar uit tot een volwaardige competitie met wereldkampioenen, supersterren en grof geld.

Wat al die gamers bindt, is dat ze piepjong zijn. Ze beginnen erg vroeg met spelen en staan vaak al op wereldkampioenschappen voor ze twintig kaarsjes uitblazen.

Dat vond de Zweedse tak van computerbouwer Lenovo jammer. Zij geloofden dat ook ouderen kunnen meedraaien in het professioneel circuit en schreven een annonce uit: “Gezocht! Bejaarden die zich bij een eSports-team willen aansluiten. Het doel is om deel te nemen aan een Counter Strike-competitie in Zweden.“

Nog nooit gegamed

Monica Idenfors was één van de senioren die op de advertentie stootte. De 62-jarige Zweedse was net met pensioen en naarstig op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze besloot de sprong te wagen en werd zo één van de vijf leden van The Silver Snipers (de grijze schutters).

De gepensioneerde vrouw bleek de jongste van de kranige bende te zijn. De nestor van de groep had liefst 81 lentes op de teller staan. Wat ze naast hun grijze haren en bakken levenservaring gemeen hadden, is dat geen van hen ooit al een computerspel had gespeeld.

En de tijd drong. Het vijftal moest zich op amper drie weken omscholen van computerklunzen naar digitale terroristen. 21 dagen moesten ze klaar zijn om mee te spelen op het Dreamhack Digital Festival. Op dit Zweedse massa-eventkomt de internationale game-elite samen om het tegen elkaar op te nemen in diverse spellen.

De discipline van de Snipers, Counter Strike: Global Offensive, is een game waarbij twee teams ten strijde trekken als terroristen en anti-terroristen. Het ene team moet een bom plaatsen of personen gijzelen terwijl het andere team dat probeert te voorkomen. In de tussentijd vliegen de kogels lustig in het rond.

Det räckte inte hela vägen i returmötet mot Grey Gunners. Stort grattis till våra finska grannar – vi ses snart igen. Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 jun 2018 om 20:52 CEST

Breiende ridder

Om hen klaar te stomen voor de grote dag, werd Tommy –Pott1- Ingemarsson (38) ingeschakeld. De Zweedse gamelegende gamet al van zijn negentiende op de grootste toernooien ter wereld. Zijn specialiteit is, je raadt het al, Counter Strike. Hij reeg doorheen de jaren de overwinningen aan elkaar, maar is nu -net als de Snipers- welverdiend met pensioen. Als hoofdtrainer van het team deelde hij zijn kennis en ervaring met de kersverse strijders.

Ingemarsson beschreef de training als “zeer intens”. Voor hij nog maar kon denken aan strategieën en tactiek, moest hij zijn apostelen eerst de basisbeginselen van gamen voorschotelen. Hoe richt je? Hoe schiet je? En hoe weet je nu eigenlijk wie je tegenstander is?

Toch verloor de groep de moed niet. Ze kwamen op regelmatige basis naar het trainingskamp om er vragen te stellen aan Ingemarsson en de andere coaches. “Ze waren ontzettend gepassioneerd”, zei Pott1 zelf. “ Ze bedachten zelfs grappige bijnamen voor zichzelf. Wanja Godänge (63) noemde zichzelf ‘Knitting Knight’ (breiende ridder) en Monica Idenfors koos voor ‘Teen Slayer’ (tienermoordenaar)."

“warme, positieve reacties”

In schril contrast met hun enthousiasme stond hun verdienste op het toernooi. Of het aan hun gezegende leeftijd of hun geringe ervaring lag, is moeilijk te zeggen, maar bij beide spelletjes op het toernooit moesten ze de duimen leggen. Ze konden hun tegenstanders af en toe wel een rake klap verkopen, maar het jonge geweld bleek uiteindelijk te sterk voor hen.

Toch mag ook dat de pret niet drukken. “De reacties van de gaming-wereld waren zo warm en positief”, zegt Teen Slayer. Ze genoot van elke seconde van het avontuur en is nu –naar eigen zeggen- helemaal verslaafd aan het spel. “Zelfs mijn man wil het nu eens proberen. (lacht)” De vinnige vrouw geeft nu zelf online initiatielessen aan geïnteresseerde senioren. Ze hoopt op die manier een hele generatie te stimuleren en inspireren

Internationale competitie

Vandaag, een half jaar na hun eerste toernooi, is het team nog steeds zeer actief. Na een kleine verjonging (Bertil Englund (81) ruimde plaats voor Per-Arne Idenfors (59), de broer van Teen Slayer) zijn ze nu klaar om de wereld te veroveren. Ze speelden ondertussen al op diverse plekken in Scandinavië. In mei namen ze het in Finland nog op tegen de Grey Runners, een ander senioren-team dat in navolging van The Silver Snipers werd opgericht.

Dit najaar trekken het vijftal en hun coach naar competities in Portugal en Frankrijk. Als gepensioneerden kunnen ze op die manier nog een flink stukje van de wereld zien. Thuiszitten is in elk geval niet aan hen besteed. Dat maakt hun slogan 'We have some time to kill!' ondubbelzinnig duidelijk.