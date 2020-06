De tagline van ‘Crash Bandicoot 4' zegt het helemaal: “It’s About Time!” Raf Picavet

22 juni 2020

18u14 0 games Nintendo had Mario en Donkey Kong. Sega had Sonic. Het antwoord van Sony voor zijn kersverse eerste PlayStation heette Crash Bandicoot. Als hoofdrolspeler in een van de eerste actie-platformgames in 3D was de cartooneske buideldas goed voor een instant hit, een rist opvolgers, remakes en remasters. Een echt nieuw hoofdstuk liet echter op zich wachten. Tot nu dus, of liever, tot 2 oktober, maar wij praatten al met de man achter het stuur.



Lou Studdert is designproducer bij Toys for Bob, de studio die met Skylanders de gedurfde combinatie van videogames met echt speelgoed een onwaarschijnlijke hit scoorde. Een gamer in hart en nieren sinds het Nintendo Entertainment System en nu de man die een nieuw hoofdstuk mag breien aan een van de meest zwaarbeladen nostalgische games uit de beginperiode van consolegames.

Je bent een zelfverklaarde ‘Crash Bandicoot’-fan van het eerste uur. Weet je nog waarom die game je toen zo aansprak?

Lou Studdert: “We waren in die tijd allemaal verslingerd aan platformgames, maar ‘Crash Bandicoot’ bracht met de overstap van een 3D-omgeving en cameravoering dat unieke over-de-schouderperspectief. Dat was toen ongezien en vroeg tegelijk meer precisie van de speler. Het was liefde op het eerste gezicht.”

Wat zijn volgens jou de basisingrediënten van een ‘Crash Bandicoot’-game?

Lou Studdert: “Verrassende veranderingen van perspectief, een soms best wel pittige uitdaging en last but not least wat wij de flavor, de smaak noemen. De wereld van Crash is opwindend, grappig en kleurrijk, maar tegelijk gevaarlijk.”

Een nieuwe ‘Crash’-game mikt op nostalgische oudere generaties spelers en tegelijk op nieuwe generaties die met andere games en gameverwachtingen opgroeiden. Hoe moeilijk is het evenwicht tussen beide te vinden?

Lou Studdert: “We vertrekken in onze studio sowieso al met een liefde voor de originele games, dus daar zit het al goed. We werkten een paar jaar geleden ook mee aan de remaster van de originele trilogie. Tegelijkertijd hebben we bij Toys for Bob een reputatie voor gedurfde innovatie. Daarnaast laten nieuwe technologieën toe om een stap vooruit te zetten in termen van schaal, detail, diepgang, enzovoort, waardoor de game sowieso aansluit op de verwachtingen van de nieuwe generaties spelers. Daarnaast introduceren we genoeg nieuwe elementen die er een echte opvolger van maken.”

Kan je ons daar al wat meer over vertellen?

Lou Studdert: “Denk aan nieuwe platformtricks, zoals wallrunning, van rails glijden en aan touwen slingeren. Maar je krijgt ook heel wat gloednieuwe nieuwe gameplaymechanismen. Die zijn meestal gelinkt aan de maskers die de wereld of de spelregels daarin veranderen. Ik kan je nu al wat vertellen over twee van die in totaal vier Quantum-maskers. Met het Ika Ika-masker op kan je de zwaartekracht flippen, zodat het plafond de vloer wordt en omgekeerd. Met het Kapunawa-masker kan je dan weer de tijd naar slowmotion terugschroeven.”

Eigenlijk werd er al jaren over een nieuwe ‘Crash Bandicoot’ gepraat, maar steeds ging het niet door, werd het project halverwege stopgezet. Waarom lukt het nu wel?

Lou Studdert: “Weet je, volgens mij komt het omdat de fans met het succes van de remasters van de originele trilogie hebben laten weten dat er een echte honger naar meer Crash bestond. Aan de andere kant is er geen enkele werknemer bij Toys for Bob die niet met plezier aan deze game werkt. Tegelijkertijd laat de technologie ons nu echt toe om de game te maken die hardcorefans inderdaad jaren geleden al hadden willen spelen.”

De originele soundtrack bleek populair genoeg om in Spotifylijstjes op te duiken en muziek in ‘Crash Bandicoot’ is soms een stuk van de gameplay. Met hoeveel stress loopt jullie geluidsjongen momenteel rond?

Lou Studdert: (lacht) “Dat valt wel mee, maar ik begrijp je vraag. Wat ik je nu al kan vertellen is dat we een gloednieuwe soundtrack zullen hebben, gemaakt door ons gepassioneerd team dat vaak een achtergrond in de muziekindustrie heeft. Maar wanneer ik zeg dat we er pas later meer over willen onthullen, dan weet je min of meer al hoe belangrijk ook wij de geluidskant vinden.”

Naast Crash is ook sidekick Coco weer van de partij. Betekent dat coöp voor de game?

Lou Studdert: “Nee, je zal met verschillende personages, waaronder Coco, kunnen spelen en we hebben een leuk mechanisme dat ‘met z’n tweeën in de zetel’-beleving ondersteunt. Ook daar kan ik pas later meer over vertellen, maar er is geen coöp.”

Ik kan me voorstellen dat je een game maken die 100 procent ‘Crash Bandicoot’ is, maar tegelijk wil je er misschien ook iets van jezelf in leggen? Cijfer je Toys for Bob weg in functie van Crash of is er plek voor beide?

Lou Studdert: “Aan de ene kant zijn we absolute fans en aan de andere kant hebben we ons bewezen talent als gamemakers die vanuit die liefde voor ‘Crash Bandicoot’ die opvolger alleen maar beter willen maken. Zie het als kiezen tussen pindakaas en chocopasta, terwijl je ze perfect allebei samen kan hebben voor een nog smakelijker resultaat.”

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ verschijnt op 2 oktober voor PS4, PS5, Xbox One en Xbox One X.