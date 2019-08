De 6 beste games van het najaar Ronald Meeus

23 augustus 2019

11u30

Bron: tweakers.net/games 0 Games Wie wil weten welke games in het najaar flink gehypet zullen worden, doet er goed aan een bezoekje te brengen aan Gamescon in Keulen, de grootste videogamebeurs ter wereld. We gingen er zelf even ons licht opsteken en kwamen terug met zes blockbustergames die sowieso brokken zullen maken.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Volgens bedenker Patrice Désilets gaat deze game over “het grootste avontuur ooit”, namelijk dat van de mensheid. Je speelt als een verre, verre voorouder van de mens, tien miljoen jaar geleden, ergens in de buurt van de Afrikaanse Rift Valley. Je enige doel: overleven, zodat jouw clan kan evolueren. Er is de basisgameplay die je op de zuiverste seconde moet spelen en die in essentie neerkomt op voedsel zoeken en je niet laten oppeuzelen door roofdieren. Daarnaast is er een soort metaspel, waarbij je ook bepaalde zaken leert over je omgeving - hey, die rots is bruikbaar als werktuig! - die je doen evolueren tot het eindstation van Ancestors: de Australopithecus Afarensis, of de voorganger van de mens. Bekijk hier Ancestors: The Humankind Odyssey.

Verwacht op : 27 augustus

Borderlands 3

De vele fans van de Borderlandreeks hebben zeven (!) jaar gewacht op de opvolger. Borderlands 3 biedt weinig spectaculaire nieuwigheden ten opzichte van de twee voorgangers: het is een zogeheten ‘loot shooter’, waarin raak schieten à la Call of Duty één ding is, maar je met behulp van vergaarde spullen ook constant je wapens en uitrusting moet verbeteren én je ook de vaardigheden van je personage moet aanscherpen om verder te kunnen. Voor veel spelers had het behaaglijk crapuleuze universum van de serie dringend nog eens een nieuwe duik nodig, met nieuwe van de pot gerukte verhalen en nieuwe geschifte personages. Aan die wens voldoet Borderlands 3 ruimschoots, met dank aan de scherpe graphics en het stemmenwerk van onder andere rapper Ice-T. Bekijk hier Borderlands 3.

Verwacht op : 16 september

Fifa 20

Met elke nieuwe editie, wordt de gameplay in Fifa weer wat realistischer. Zo lopen je medespelers die lopen te wachten op een pass nu wat minder rond als kippen zonder kop. De leukste vernieuwing in Fifa 20 heet Volta: een wat groezelig opgevatte straat- en zaalvoetbalcompetitie die een heel andere manier van spelen inhoudt. Zo zijn er natuurlijk minder spelers op het veld (het is 5 tegen 5), en op bepaalde locaties kan de bal niet uit het veld geshot worden, wegens muren. Daardoor gaat het spelverloop veel snediger. Bekijk hier Fifa 20.

Verwacht op : 24 september

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

Het uitgangspunt voor deze ‘third person shooter’ (in tegenstelling tot een one person shooter zie je hier je eigen personage) is niet min: wat gebeurt er als je er als ‘special forces’-held helemaal mentaal doorzit? In deze opvolger van het succesvolle Ghost Recon: Wildlands moet je bolwerken van een met geavanceerde militaire technologie bewapende vijand binnenvallen, en alsof dat nog niet genoeg is: honger, kou en wilde dieren trotseren. Bekijk hier Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint.

Verwacht op : 4 oktober

Call of Duty: Modern Warfare

De vorige editie van de Call of Duty-reeks, Black Ops 4, moest het zonder verhaallijn stellen. Nu gaan de makers er weer volop voor, met een potentieel controversieel verhaal waarin de gruwelen van oorlog allesbehalve geschuwd worden. Los van de grootse oorlogstaferelen, kan je ook kleine, meer persoonlijke kampen spelen. In het spelonderdeel Night Vision Map nemen miniteams van twee spelers het tegen elkaar op, met een minimum aan wapens, in een erg bekrompen omgeving. Bekijk hier Call of Duty: Modern Warfare.

Verwacht op : 25 oktober

Doom Eternal

Aan zogenaamde first person shooters zal er zeker geen gebrek zijn dit najaar, maar verder valt Doom Eternal met weinig te vergelijken. De ervaring steunt vooral op reflexen, want je staat moederziel alleen tegen vlaag na vlaag gedrochten en monsters die recht uit de hel komen gekropen. Run-and-gun is hier de boodschap: nooit blijven stilstaan, altijd blijven schieten, maar het bij momenten ook tactisch aanpakken. Een demon die letterlijk tien keer zo groot is als jezelf krijg je dan ook niet met een klein pistooltje op de knieën. Bekijk hier Doom Eternal.

Verwacht op : 22 november

