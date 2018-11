Dankzij deze tips sla jij als beginnende gamer geen al te gênante flaters

Bron: tweakers.net 0 Games Pas begonnen met gamen, maar je voelt jezelf een absolute kluns tegenover vrienden die er veel bedrevener in zijn? Hier zijn vijf dingen die je gewoon in je achterhoofd moet houden om snel veel beter erin te worden. Ze gelden voor de meest gangbare videogamegenres, van Red Dead Redemption II via Assassin’s Creed tot Call of Duty.

1. Nooit stilstaan

Of je nu in een tweegevecht zit, in een actiegame of in het midden van het slagveld: in een first person shooter mag je nooit blijven staan waar je staat. Je positie is namelijk het punt waarop je vijanden mikken. Hoe meer je beweegt, hoe langer je dus in leven blijft. Of anders: stilstaan is doodgaan. Wanneer je toch eventjes een rustpunt nodig hebt, bijvoorbeeld om je tijdelijk verloren overzicht over de situatie te herwinnen, doe dat dan vanuit dekking achter een groot decorstuk.

2. Hou je gezondheid in het oog

Wanneer je belaagd wordt is het moeilijk om andere dingen in het oog te houden dan alleen je aanvaller, maar één ding zou je toch altijd vanuit je ooghoeken moeten volgen: de gezondheid van je personage. Die wordt meestal voorgesteld in de vorm van een balk. Hou die zo hoog mogelijk, onder meer door power-ups te consumeren of door je snel tijdelijk uit de voeten te maken wanneer de strijd te heet wordt. Veel moderne games doen namelijk een stuk van je gezondheid automatisch terugkomen wanneer je eventjes in een veilige omgeving vertoeft.

3. Zo maak je je personage beter

Een gangbare fout die veel beginnende gamers maken; ze doen geen upgrades aan hun personages en bijhorende uitrustingen. De meeste games zijn zo ontworpen dat je enkel verder geraakt als je je avatars regelmatig verbetert. Dat kan veelal op drie niveaus: de wapens, de uitrusting en de ‘vaardigheden’. De vaardigheden zorgen ervoor dat je niet volledig van je eigen behendigheid moet afhangen wanneer je moeilijkere tegenstanders aanvalt. Start je een game, dan geef je best prioriteit aan upgrades die je personage meer schade laten incasseren, en aan wapenuitbreidingen waarmee het meer schade kan berokkenen. Nadat die basis gelegd is, kun je altijd nog kiezen uit de meer fancy mogelijkheden.

4. Doorzie de ‘dans’

Gameontwerpers ‘choreograferen’ de tegenstanders die op je afkomen in een singleplayergame. Ze verschijnen dus in vlagen. Denk daar altijd aan wanneer de overmacht een beetje te overweldigend lijkt: op een bepaald moment houdt het meestal ook op. Probeer ook te doorzien welke geprogrammeerde formaties ze aannemen, want door die te doorbreken trek je meteen de overmacht naar jezelf toe. Bij multiplayergames is er automatisch natuurlijk veel meer chaos in het spel. Daar is het eerder kwestie om een server of groep te zoeken die ongeveer dezelfde behendigheid in het spel heeft als jij.

5. Cirkel rond zware tegenstanders

Een truc om de grotere tegenstanders of ‘bosses’ aan het einde van een level aan te pakken is er rond te cirkelen. Noem dat een doorgedreven variant op de ‘sta nooit stil’-tip, maar er is ook een speciale reden waarom het raadzaam is om rond een grote tegenstander te cirkelen. Dikwijls moet er een tactiek worden gevonden om ze neer te krijgen, en die concentreert zich dan rond een paar zwakke plekken die je moet zien te raken. Om daar het snelste aan te kunnen, zeker bij een grote vijand die zelf vaak beweegt, is rondcirkelen een efficiënte aanpak.

