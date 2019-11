Daar gaat onze vrije tijd: vernieuwde versie van Age of Empires II is top! Karl De Rycke

20 november 2019

11u24 26 Games Anno 1999. Microsoft laat ‘Age of Empires II: The Age of Kings’ op de gamewereld los. Liefhebbers van strategische games worden weggeblazen: dit is de hemel! En kijk, we zijn plots 20 jaar verder, Microsoft heeft het hele spel laten afstoffen, beetje vernieuwd en zonet weer gelanceerd met als titel ‘Age of Empires II: Definitive Edition’. En wij? Wij reserveren de komende weken alvast al onze vrije tijd om steden te bouwen en veldslagen te winnen!

Of ik misschien de vernieuwde versie van Age of Empires II wou spelen voor een review: natuurlijk wou ik dat! Sinds eind jaren 90 heb ik uuuuren versleten achter mijn computerscherm met AoE en AoEII. En met nog andere strategische oorlogs- en beschavingsspelletjes, zoals Caesar III en IV, Rome - Total War en Empire Earth. Maar toch vooral Age of Empires. “Nice town, I’ll take it”: onder vrienden gebruiken we de ruim 20 jaar oude uitspraak nog.

Legendarisch

Voor wie het spel niet kent: in 1997 werd de eerste versie van dit legendarische real-time strategy game op de wereld losgelaten. Het combineert het opbouwen van je beschaving met economische ontwikkelingen en epische veldslagen. De verhaallijnen zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen sinds het steentijdperk. ‘Age of Empires II’ stuurt de gamer terug naar de Middeleeuwen en is - naar mijn gevoel - nog steeds de beste uitgave van de reeks.

Maar omdat het ondertussen toch een dozijn jaren geleden was dat ik AoE speelde, begon ik toch maar met de tutorial, die de strijd vertelt van William Wallace en zijn Schotten tegen Engeland. Na een half uurke zat het leeuwendeel van het spel alweer in mijn vingers en kon ik écht beginnen aan onder meer de heerlijke campagnes met Jeanne d’Arc, Genghis Khan en El Cid. Aanvallen!

Herkenbaar

Eén ding is snel duidelijk: dit is inderdaad geen nieuw spel, het komt onmiddellijk heel herkenbaar over voor wie het vroeger al speelde. Maar dat is ook niet erg. Ik heb bijvoorbeeld wel nog vage herinneringen aan sommige maps en campagnes, maar die zitten toch ver genoeg en zijn daardoor niet storend.

‘Age of Empires: Definitive Edition’ bevat ook alle uitbreidingen die na 1999 verschenen, en die heb ik indertijd niet allemaal gekocht. Ook ‘Age of Empires HD’ uit 2013 heb ik niet, een groot deel van het spel is dus toch nieuw voor mij. Bovendien liet Microsoft met ‘The Last Khans’ een gloednieuwe campagne en 4 even gloednieuwe beschavingen maken. In totaal volgen er na de tutorial maar liefst 25 campagnes en kan je uiteraard ook met de multiplayer aan de slag. Vrij vertaald: méér dan genoeg om alweer garant te staan voor uren spelplezier.

Want wat ook snel duidelijk is: de kracht van ‘Age of Empires II’ is na 20 jaar nog niet vergaan. Het blijft heerlijk om van 0 een stad en beschaving op te bouwen, om zoveel mogelijk goud, steen, hout en voedsel binnen te halen, om alle mogelijke technologieën te onderzoeken, om zo de beste soldaten te hebben. En er zitten ook subtiele verbeteringen in het spel. Mijn favoriet: dat je villagers zelf de akkers weer inzaaien, een opdracht die je zelf kan geven eens je een windmolen hebt gebouwd. Nooit meer ‘farm exhausted’! Joepie!

Upgrade

De game kreeg bovendien ook andere verbeteringen, zoals verfijnde controls, waardoor je legers toch wat makkelijker te controleren zijn in de chaos, die elke strijd toch weer is. De AI is ook slimmer: de vijand valt bijvoorbeeld niet meer blind aan en je units volgen logische paden. Die raken zo veel minder vast te zitten halverwege hun route. Je kan nu ook voor het eerst inzoomen.

En wie een videokaart heeft die up-to-date is, kan bovendien genieten van de mooiere 4K-graphics. Het blijft wel een spel in 2D, maar dankzij die 4K oogt het spel wel fris. Dromen mag trouwens: wie weet wordt Age of Empires IV wel 3D, de video die enkele dagen geleden werd vrijgegeven, belooft alvast het beste.

Volgend jaar wordt er een Definitive Edition gelanceerd van ‘Age of Empires III’, en op de nieuwe IV is het nog langer wachten. Maar ik kan er wel mee leven: ik ben nu namelijk in de wolken met deze nieuwe versie van ‘Age of Empires II’. Hoe je het spel ook speelt - ik verkies altijd de trage aanpak, met veel op pauze zetten om opdrachten te geven, en veel saven - geniet ervan, want dit is nostalgie van de bovenste plank. En met een scherpe prijs, want 20 euro voor een nieuwe verslaving, dat is een koopje.

Spoiler Alert

O ja, “en die cheat codes”, hoor ik je vragen. Ja, die werken nog... ;-)

