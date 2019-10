Cowboygame ‘Red Dead Redemption 2' binnenkort ook op pc ADN

04 oktober 2019

19u56

Bron: ANP 0 Games De populaire videogame Red Dead Redemption 2 is binnenkort ook op de pc te spelen. Dat maakte ontwikkelaar Rockstar Games vandaag bekend. De game kwam vorig jaar oktober alleen uit op de Playstation 4 en Xbox One.

In RDR2 spelen gamers met Arthur Morgan, een outlaw in het wilde westen die met zijn bende op de vlucht is geslagen voor de Amerikaanse overheid en moet zien te overleven in een wereld die alsmaar meer verandert en moderniseert.



De game werd ontzettend goed ontvangen en bekroond met allerlei belangrijke gameprijzen. PC-gamers kunnen vanaf 5 november hun cowboyhoed uit de kast halen, want dan komt de game uit.