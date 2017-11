Cosplay, Muse en uitgestelde versheidsdatums op BlizzCon 2017 Uiterste gebruiksdatum uitgesteld op BlizzCon 2017 Raf Picavet

08u04 0 Raf Picavet Games Naar goeie gewoonte nodigt videogamegigant Blizzard jaarlijks zijn fans uit op zijn thuisbasis in Californië. Een hoogmis waar een stand van zaken gekoppeld wordt aan toekomstplannen. Een festival ook van cosplay, handtekensessies, demo’s en dit jaar Muse als muzikale afsluiter.

In tegenstelling tot de meeste andere spelers op de videogame-markt komt Blizzard niet elk jaar met een half dozijn nieuwe titel aanzetten. Het bedrijf maakt games met een extreem lange levensduur. Zo draait World of Warcraft, het online rollenspel aller online rollenspellen al 13 jaar mee; houdt Starcraft II al wereldkampioenschappen sinds 2010 en blaast Diablo III hier zijn vijfde kaarsje uit. Daarnaast mag het digitale verzamelkaartspel Hearthstone zich na drie jaar in dit wereldje een veteraan noemen en zit het in 2015 gelanceerde Heroes of the Storm nog lang niet aan zijn piek. Multiplayershooter-met-Pixar-allures Overwatch, het jonkie van de familie, is momenteel druk bezig de wereld te veroveren, met een internationale liga waarin steeds meer grote steden hun eigen team/club professionele spelers tekenen.

40 miljoen fans

Maandelijks loggen zo’n 40 miljoen spelers in op de Blizzard servers om er een van deze games te spelen. Voor deze elfde BlizzCon-editie, die opnieuw in het Anaheim Convention Center nabij Los Angeles werd gehouden, reserveerde Blizzard een oppervlakte van ruwweg 21 voetbalvelden. Een speeltuin voor de 30.000 aanwezigen, die hier twee dagen lang de kans elkaar in IRL, in real life oftewel in den vleze ontmoetten. Geweldige tot ‘charmant’ overenthousiaste cosplayers bewonderden er elkaars werk. Nieuwe gamecontent werden op een kleine duizend demostations uitgeprobeerd. Net zoveel aandacht ging naar panelgesprekken, terwijl de diverse wereldkampioenschapsfinales het soort spanning en spektakel opleverden waar menig traditionele sport jaloers op mag zijn.

Meer voor hetzelfde

Precies omdat Blizzard kwaliteit boven kwantiteit stelt en zijn handvol titels liever een marathon laat lopen dan sprintjes doet trekken, onthulde deze BlizzCon geen nieuwe games. De aankondigingen van uitbreidingen en subtiele tot ingrijpende updates van de bestaande stal, werden daarom niet op minder gejuich onthaald. Zo werd World of Warcraft’s alweer zevende uitbreiding ‘Battle for Azeroth’ en een ‘vers begin’-serveroptie aangekondigd. Zo werden er nieuwe personages en slagvelden aangekondigd voor Overwatch en Heroes of the Storm. Zo kreeg de gestaag dominerende co-op modus van Starcraft II de injectie om er weer een jaar tegenaan te kunnen en ging de originele single player Wings of Liberty vanaf midden november free to play. HearthStone kreeg met Dungeon Runs een verrassende single player modus en met Kobolds & Catacombs een nieuw en negende uitbreiding.

In-huis metalband

Pure fan-service dus, net zoals dit hele gebeuren dat gedurende deze twee dagen continu laveerde tussen het betere familiefeestje en een onschuldige sekte. Hier geen hoge piefen in stropdassen met gelikte marketingpraatjes en tenenkrullende Oscarnominatiehumor tijdens hun presentaties. Denk liever hoge piefen die hun dankbaarheid voor de fans zichtbaar geëmotioneerd tonen en traditioneel het beste van zichzelf geven wanneer ze als de Blizzard in-huis metalband het voorprogramma verzorgen van de muzikale afsluiter. Voor deze editie was dat Muse en dat fijnbesnaarde trio sloot BlizzCon 2017 gepast af met een bruisende cocktail van snedige, loeiharde pathos en bombast.

