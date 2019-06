Controverse over post-brexitgame ‘Watch Dogs Legion‘: big brother is baas in Londen en mensen vluchten massaal naar Europa

16 juni 2019

Een pas aangekondigde nieuwe game van Ubisoft veroorzaakt ophef in Groot-Brittannië. Watch Dogs Legion speelt zich namelijk af in een dystopisch Londen. Niets ongewoons, maar de toevoeging 'na de brexit' was genoeg om de game ter sprake te brengen in serieuze politieke programma's.

Legion wordt de derde Watch Dogs-game, waarin de hoofdrolspelers onder meer hackingvaardigheden gebruiken om een autoritair regime ten val te brengen. “De game speelt zich af in een fictionele, speculatieve versie van Londen in de toekomst waarin alles naar de vaantjes is”, zegt Clint Hocking, creatief directeur van de game. “Autoritaristen nemen het roer over, de economie is ingestort en privémilities hebben de leemte opgevuld nadat de politie en het leger geen financiering meer kregen.”



“Het bewakingssysteem dat ons 75 jaar heeft beschermd, wordt ingezet tegen de bevolking. Mensen met ongewenst gedrag worden eruit gefilterd, mensen worden uit het land gegooid. Deadsec is een verzetsbeweging die de verschillen aan de kant schuift en samen vecht voor ons, voor ​​een betere toekomst.”

Oorzaak van problemen

Hoewel het dus gaat om fictie, schopte de game het tot een serieus programma als Politics Live op de BBC. “Is het een realistische voorstelling van onze toekomst”, luidde daar de vraag in een panelgesprek. Toch is de brexit niét de oorzaak van de problemen in de gamewereld, aldus Hocking. “Maar de oorzaken van de brexit zijn wél dezelfde als de oorzaken van de problemen in de gamewereld.”

“Een van de dingen in onze fictieve wereld is een enorme migratiecrisis. Mensen worden uit het land gezet, ze proberen te vertrekken. De EU heeft een verwerkingscentrum opgericht om de mensenstroom naar de EU te stelpen, zodat ze kunnen begrijpen wat er aan de hand is en iedereen kunnen opvolgen. Maar de regering kan het niet aan en de bureaucratie is ondergefinancierd, dat is allemaal ingestort. Dus het is een heel sombere kant geworden van wat aan de hand is in het Londen van onze nabije toekomst.”

Cultuur

Over de controverse zei Hocking nog dit: “Wij maken cultuur, en videogames maken deel uit van de cultuur. Het is onze taak als cultuurproducenten om te spreken over dingen die van belang zijn voor mensen. Soms leidt dat tot controverse. Mensen zijn bezorgd over de wereld waarin we leven, en als gameontwikkelaars moeten we daarop kunnen inspelen.”

Bekijk de volledige E3-trailer: