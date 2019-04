Computer verslaat mens met gamen mvdb

15 april 2019

12u22

Bron: ANP 0 Games Na 's werelds beste schakers hebben nu ook professionele gamers hun meerdere moeten erkennen in een computer. Het profteam OG, wereldkampioen in het strategie-game Dota 2, is verslagen door de kunstmatige intelligentie OpenAI Five, een team van vijf samenwerkende computersystemen.

De profgamers en de computersystemen moesten drie rondes van het World of Warcraft-achtige Dota 2 tegen elkaar spelen. De kunstmatige intelligentie won de eerste twee duels met overmacht. Gamen is een goede test voor de computers, omdat ze strategische beslissingen moeten nemen, met elkaar moeten coördineren en vooruit moeten plannen.

45.000 jaar aan game-ervaring

De OpenAI Five hadden in de voorbereiding nog verloren van twee andere menselijke teams. “We hebben de systemen niet verteld hoe ze moesten spelen. We hebben ze verteld hoe ze moesten leren. In de afgelopen tien maanden hebben de systemen voor 45.000 jaar aan game-ervaring opgebouwd. Dat is veel, en ze vervelen zich nog niet”, zei de oprichter van het team, Greg Brockman, tegen technieuwssite The Verge.



In de game Dota 2 moeten twee teams van elk vijf spelers elkaars gebied in een virtuele wereld veroveren. Dat kunnen ze doen door wachttorens te veroveren of de tegenstander in een hinderlaag te lokken. Tegelijk moeten ze hun eigen basis beschermen. Elk figuur heeft eigen vaardigheden, dus teamgenoten zijn op elkaars skills aangewezen. De game is erg populair bij profgamers. Team OG won vorig jaar het wereldkampioenschap. Daarmee konden de vijf spelers ruim 11 miljoen dollar prijzengeld bijschrijven.

Het computerteam OpenAI Five is in 2016 opgezet, met steun van Elon Musk. Eerder dit jaar versloeg een andere kunstmatige intelligentie, de DeepMind, professionele gamers in het strategiespel StarCraft II.