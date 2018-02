Commodore 64 komt terug als tv-console

sam

01 februari 2018

16u49 33 Games De iconische spelcomputer Commodure 64 krijgt een nieuwe miniversie die je kan aansluiten op moderne tv's. Hij verschijnt op 29 maart.

De console bevat 64 games en krijgt de naam THEC64® Mini. Hij wordt geleverd met een klassieke joystick, die je kunt aansluiten op een van de twee USB-poorten. Met een HDMI-kabel hang je de console aan op elke moderne tv. De THEC64 Mini werd ontwikkeld door Retro Games Ltd. en is half zo groot als het origineel. Hij ziet er wel uit als een groot keyboard, maar de toetsen werken weliswaar niet.

"De C64-homecomputer verscheen oorspronkelijk in 1982 en domineerde in de jaren tachtig de homecomputerscene", laat distributeur Koch Media weten. "Wereldwijd werden miljoenen exemplaren verkocht. Veel voormalige bezitters denken nog steeds met warme gevoelens terug aan die tijd."

Games

De ingebouwde games zijn klassiekers als California Games, Boulder Dash, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid en Impossible Mission, compleet met een licentie van oorspronkelijke ontwikkelaars als Epyx, Gremlin Graphics, Hewson en The Bitmap Brothers.

"De meeste van deze games werden destijds beoordeeld met scores boven de 90 procent, en veel zijn bekroond met felbegeerde awards", luidt het. "Van sport- tot schietspellen, platformers en puzzelspellen, deze schat aan titels zal elke retrogamer gelukkig maken."

Lijst

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Boulder Dash, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid: The Fighting Machine, Cybernoid II: The Revenge, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter's Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, IO, Jumpman, Mega Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Street Sports Baseball, Summer Games II (inc. Summer Games I), Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing on a Spring, Thing Bounces Back, Trailblazer, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.