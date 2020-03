Call of Duty neemt het op tegen Fortnite met nieuwe gratis ‘Battle Royale’-game YV

10 maart 2020

12u46

Bron: BBC 0 Games Het Amerikaanse Activision, de ontwikkelaar achter de bekende Call of Duty-shootergames, heeft vandaag Call of Duty: Warzone gelanceerd. De game moet het opnemen tegen het waanzinnig populaire Fortnite, want bij beide onlinegames is het doel om als laatste speler over te blijven.

Het nieuwe spel is gratis te downloaden voor gamers op Xbox One, Playstation 4 of pc en het kan ook over die platformen heen gespeeld worden. Dat terwijl je bij de meeste traditionele games alleen maar online spelen kan spelen met andere gamers die dezelfde console hebben als jij.

In de ‘Battle Royale’-spelmodus, die vooral bekend werd door Fortnite, kunnen spelers het spelgebied verkennen op zoek naar wapens en moeten ze tegen anderen vechten. De winnaar in dit spel is de gamer die als laatste overblijft van de 150 spelers waarmee de gameronde start. Daarmee neem je het in Call of Duty: Warzone op tegen vijftig spelers meer in vergelijking met rivaal Fortnite, die per ronde 100 spelers toelaat.

Upgrades kopen

Ook in dit spel zal je als speler upgrades kunnen kopen die je vooruit helpen in het spel. Al is nog niet duidelijk of dat zal gebeuren door middel van zogenaamde ‘lootboxes’, die in ons land omstreden zijn. Omdat je geld moet betalen maar niet weet welke wapens je krijgt in zo’n ‘box’, ziet de kansspelcommissie het als een vorm van gokken en rusten er strenge regels op.

Daarom kwam de mobiele versie van Call of Duty nooit uit in ons land, en brengt ook de Japanse gameontwikkelaar Nintendo geen mobiele games zoals Mario Kart Tour en Animal Crossing: Pocket Camp meer uit in België.