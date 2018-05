Call of Duty: Black Ops 4 belooft greatest hits én hypes Raf Picavet

22 mei 2018

13u58 1 Games Op 12 oktober serveert Call of Duty zijn jaarlijkse portie shootergamespektakel. Deze aflevering heet Black Ops IIII en of je nu voor- of tegenstander bent, de serie laat zich niet negeren. We waren erbij in Los Angeles waar de makers de game officieel aankondigden, ons even lieten proeven en nagenoeg elk gerucht bevestigden.

Black Ops IIII en niet IV

De streepjes van het ietwat vreemde (maar historisch te verantwoorden) Romeinse cijfer achter de naam vertellen dat dit alweer de vierde Black Ops-game wordt. Remasters en handheld spin-offs niet meegerekend, wordt het ook de 14e Call of Duty, een serie die intussen goed is voor ruim een kwart miljard verkochte exemplaren. Op zijn hoogtepunt rond 2011 zette de serie nog 30 miljoen games van de titel van dat jaar weg. Sindsdien slinkt de verkoop sindsdien met nagenoeg elk nieuwe aflevering. Het hoofdstuk van vorig jaar, Call of Duty: WWII, liet 12 miljoen exemplaren optekenen. Nog steeds een cijfer om u tegen te zeggen, maar als je ooit het dubbele haalde…

All-you-can-shoot-buffet

Die daling schrijven we niet zozeer toe aan een verminderde kwaliteit van de games an sich, maar wel aan de onvermijdelijke metaalmoeheid die elke langlopende serie treft. Daarnaast heeft de oude rivaal EA met Battlefield 1 een tweede adem gevonden én heeft een koppel nieuwkomers met een 'last man standing'-twist op het shootergenre een publieksader aangeboord waar die nieuwkomers zelf nooit op hadden durven hopen.

Dat verklaart waarom Black Ops IIII een soort all-you-can-shoot-buffet belooft te worden. Een buffet waar net zoals bij die Battlefield 1 een ‘overbodige’ singleplayercampagne werd weggesneden, waar de beproefde klassieke multiplayer en het coöperatieve zombiefeestje werden uitgebouwd - en waar nu ook zo’n 'last man standing'-beleving te happen valt.

Nooit alleen

Op een paar eenzame proteststemmen na, lijkt niemand veel te geven om dat schrappen van de singleplayercampagne. Deze filmische spektakelritten, waar acteurs als Kevin Spacey, Kit Harrington en Michael Keaton hun stem en/of gelijkenis aan leenden, waren altijd goed voor een overdosis wow-momenten. Voor de meeste Call of Duty-spelers bleek zo’n singleplayercampagne echter vooral een veredelde tutorial. Een peperdure tutorial dus. Goed voor 6 of 8 uur vermaak, terwijl het multiplayerluik in de meeste gevallen een tien- of vaker nog: honderdvoud van die speelduur scoorde. In Black Ops IIII gaat dus voor het eerst in de Call of Duty-reeks alle aandacht naar het meerspelergebeuren.

Drie games in één

Die multiplayermodus in Black Ops IIII bestaat uit drie luiken. Er is de beproefde competitieve multiplayer, waarin spelers elkaar solo of in teamverband te lijf gaan, volgens een brede waaier aan spelregels. Er is de coöperatieve zombie-beleving waarin tot vier spelers samen zo lang mogelijk een overmacht aan computergestuurde zombies trachten te overleven. En er is de gloednieuwe Blackout-modus, die de momenteel waanzinnig populaire 'last man standing'-gameplay naar Call of Duty brengt.

Wij mochten een klein anderhalf uur met die ‘klassieke’ competitieve multiplayer aan de slag en kunnen getuigen dat die aangenaam strak én soepel speelt. Met een gestroomlijnde mix van extreme beweeglijkheid, variatie in de specialist-klassen en een handvol andere tweaks die de beproefde formule weer wat meer uitdiepen. Net zoals de rest van het publiek daar in Los Angeles juichen ook wij de terugkeer naar de nuchtere aanpak toe: geen hyperkinetisch tegen muren oprennen of bovenmenselijke jumps in Black Ops IIII.

Blackout

De gloednieuwe Blackout-modus is hét bevestigde gerucht waar vriend en ook menig vijand naar uitkijken. Dit is wat we niet zonder moeite uit de mond van de gamedesigners loswrikten. Blackout zal een "battle royal" beleving brengen. Dat betekent dat je met een groot aantal spelers op een uitgestrekte map gedropt wordt met maar één doel: zorgen dat jij de laatste overlevende bent. Die map belooft 1500 keer zo groot te zijn als Nuketown, een toegegeven kleine map uit de eerdere Black Ops-hoofdstukken.

De Blackout-map lijkt een soort 'greatest hits' van Black Ops te worden, met gekende spelpersonages, speciale items en stukken uit multiplayermappen uit de voorgaande Black Ops-hoofdstukken. De omvang van de map maakt dat je toegang krijgt tot land-, water- en luchtvoertuigen. Met hoeveel spelers je op die map gedropt zal worden, of je puur solo of ook in kleine teams kan spelen en hoe groot die teams dan wel zijn, daar zeggen de makers zelf nog niet helemaal uit te zijn. Wordt vervolgd. Hopelijk weken we op de komende E3 beurs midden juni meer nieuws los.

Call of Duty: Black Ops IIII verschijnt 12 oktober 2018 voor pc, PS4, Xbox One.