Britse universiteit biedt eerste studiebeurs aan voor gamers kg

09 juli 2018

16u18

Bron: The Sun 3 Games De Universiteit van Roehampton, ten zuidwesten van Londen, pakt uit met een primeur: de school biedt voortaan een studietoelage aan voor studenten die op topniveau gamen. Per jaar maken tien studenten kans op een beurs van maximaal 1.500 pond, omgerekend zo’n 1.700 euro. Daarvoor moeten ze de school wel vertegenwoordigen in nationale e-sportwedstrijden.

De universiteit speelt zo in op de stijgende populariteit van e-sport, oftewel competitief gamen. Meeste e-sporters houden zich bezig met vechtspellen of shooters waarin ze het online opnemen tegen andere topgamers.

Om kans te maken op de studiebeurs van de universiteit, moeten studenten “bekwaamheid in het veld demonstreren” en “zich engageren voor e-sport", zonder dat hun academische prestaties daar onder lijden. Daarnaast moeten de studenten hun mannetje kunnen staan op nationaal of internationaal niveau, en worden ze in naam van de school ingezet in gamingcompetities. In ruil krijgen ze tussen de 500 en 1.500 pond per jaar toegewezen.

E-sport op de campus

Met de studietoelages wil de school meer e-sporttalent aantrekken om later ook hun “aanbod in e-sport” uit te breiden. Het is de eerste universiteit in het Verenigd Koninkrijk die een studiebeurs lanceert voor gamers.

Dichter bij huis biedt echter ook de universiteit van Tilburg een plaats voor professionele gamers. De universiteit stichtte vorig jaar een e-sportvereniging en opende een gamezaal op de campus.