Borsten in Fortnite veroorzaken opschudding Loïs Franx

28 september 2018

22u00 3 Games Het zesde seizoen van de ongekend populaire game Fortnite is uit. De komst van de update ging gepaard met een onbedoelde en volgens ontwikkelaar Epic Games beschamende 'feature'. Door een softwarefoutje schudden de borsten van personage Calamity iets te nadrukkelijk heen en weer.

The most important thing in the Season 6 update pic.twitter.com/FrnzFsF1Fl FaZe Agony(@ Agony) link

Online gamers tonen in een filmpje op Twitter dat de enthousiaste bewegingen van de dansende Calamity zich niet tot haar armen en benen beperkten. Volgens hen kwam het alleen voorbij tijdens één bepaald dansje. Bij andere zogenoemde 'emotes' was het niet te zien. In een reactie op een e-mail van PC Gamer claimt Epic Games dat het om een programmeerfout gaat. De ontwikkelaar noemt de bug 'onbedoeld en beschamend'.

Het 'probleem' is inmiddels opgelost, liet Epic Games weten op de Fortnite-Twitterpagina, tot de teleurstelling van enkele spelers. Niet bekend is hoe zo'n programmeerfout in de grote update van het populaire Fortnite kon terechtkomen.

Bekijk ook: