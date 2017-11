Bloed en palmbomen in 'L.A. Noire: The VR Case Files' Raf Picavet

01u47 0 Rockstar Games L.A. Noire Games Op 14 november krijgt L.A. Noire, een sterke maar ietwat ondergewaardeerde game uit 2011, een tweede leven met versies voor de laatste generatie spelconsoles. Versies voor de PS4, Xbox One en Nintendo Switch dus. Ouwe wijn in nieuwe zakken, maar wel een topwijntje en die zakken mogen er ook zijn. Wij doken echter in het boeiende nevenproject dat L.A. Noire: The VR Case Files heet.

Die Case Files zijn zeven misdaadzaken uit L.A. Noire, die je met zo’n HTC Vive-bril in virtual reality mag oplossen. Jij kijkt het Los Angeles van vlak na WOII in door de ogen van agent-politiedetective Cole Phelps, de hoofdrolspeler uit de originele game. Korte filmpjes leiden het gebeuren in en zorgen voor enige samenhang, maar elk van de zaken staat op zich en los van de andere.

Draai gerust een plaatje

De centrale hub van deze game is je kantoor. Daar kan je van uniform of kostuum wisselen, grammofoonplaten uit eind jaren ’40 draaien en wat klooien met je dienstrevolver en een sigaar. Belangrijker is de folder met documenten. In deze VR-beleving is je lichaam zichtbaar aanwezig, dus ook de handen waarmee je dingen manipuleert. Pak die folder vast en kies een van de zaken. Een laadscherm later sta je in een misdaadscène en kan het speurwerk beginnen.

Rockstar Games L.A. Noire

Aanraken mag

Het detectivewerk in de originele game was interessant uitgewerkt, maar het lijkt wel alsof het toen al bedacht werd met VR in het achterhoofd. Een lichaam met duidelijke schotwonden ‘fysiek’ op zijn rug draaien, het jasje openen op zoek naar een portefeuille, kogelhulzen van alle kanten bekijken op zoek naar kenmerkende details, een levenloze kin oplichten om de beurse plekken eronder te inspecteren. Eenmaal de controles in je spiergeheugen opgeslagen zijn, voelen deze handelingen absurd overtuigend aan.

Rockstar Games L.A. Noire

Lees een lichaam

L.A. Noire telde destijds een slim en uniek systeem van getuigen en verdachten ondervragen. Ook dat wordt in VR versterkt. De persoon die je ondervraag kijkt je al dan niet in de ogen en wanneer hij of zij vlak tegenover je staat/zit, is het makkelijker om mimiek en lichaamstaal te lezen. Zo weet je – als je het bij het rechte eind hebt toch – of je beter als good cop, bad cop of beschuldigend reageert. Met een gepaste reactie ontfutsel je immers meer en betere aanwijzingen. Samen met de aanwijzingen uit de misdaadscène en bewijsmateriaal, leiden die je ofwel rechtstreeks, ofwel met via meerdere haltes naar de uiteindelijke dader. Zit je hopeloos vast, dan ga je terug naar je kantoor en start de zaak opnieuw op. Misschien heb je iets gemist. Of misschien wil je zelfs na het oplossen van een zaak alle pistes uitpluizen.

Rockstar Games L.A. Noire

Het betere knokken

Het pure speurwerk met het zoeken van aanwijzingen en de verhoren, is duidelijk het hart van deze VR beleving, maar deze VR Case Files gooien daar nog wat variatie bovenop, door je af en toe achter het stuur van een auto te zetten, of in vuist- en/of vuurgevechten te betrekken. Dat autorijden is echt wennen. Deur openen, sleutel omdraaien, stuur vastpakken, … het voelde de eerste keer natuurlijk en tegelijk tegennatuurlijk aan. De tweede keer ging het al wat beter. Een vuistgevecht bleek dan weer instant intuïtief. Je duikt onder maaibewegingen door, brengt je armen voor je om af te weren, mikt op de pens of de kaak van je tegenstander, trekt je hoofd net buiten het bereik van zijn rechtse directe … om dan in te komen met een uppercut. Dit werkt zo goed dat we nieuwsgierig zijn naar wat deze jongens van een VR boksgame zouden maken.

Rockstar Games Het betere knokwerk in L.A. Noire

Historisch correcte bloedsporen

De misdaadzaken zijn perfect als zaak per zaak te spelen sessies. Ze demonstreren nog maar eens een geslaagde manier om een meerwaarde uit Virtual Reality te halen. Puur inhoudelijk zijn het wel dezelfde zaken als in die originele game van 2011. Maar zelfs al heb je die toen gespeeld, dan is het nog de moeite om dat hier opnieuw, mogelijk beter te doen. Overigens, het blijft een plezier om dit historisch griezelig precies nagebouwd Los Angeles te bezoeken. En over griezelig nagebouwd gesproken, sommige zaken in de game zijn gebaseerd op echte moordzaken. Google oude foto’s en je ziet precies dezelfde verwondingen en in bloed getekende boodschappen.

L.A. Noire komt op 14 november opnieuw uit voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch. L.A. Noire: The VR Case Files verschijnt later dit jaar.