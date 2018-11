BlizzCon, waar 'bloedeerlijke' fans bij elkaar komen

Ronald Meeus

04 november 2018

Op BlizzCon kwamen dit weekend opnieuw tienduizenden fans van World of Warcraft, Overwatch en andere videogames van het Amerikaanse label Blizzard Entertainment samen in het Californische Anaheim. Het is een trouwe groep fans, maar maak ze alsjeblieft niet kwaad: toen het bedrijf een nieuwe, volgens de fans te magere game uit zijn Diablo-reeks aankondigde, lieten ze erg luid hun ongenoegen daarover merken.

Voor 35.000 fans van videogames Overwatch, World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Heroes of the Storm en Hearthstone, de zes titels van het Amerikaanse videogamebedrijf Blizzard Entertainment, is BlizzCon een hoogmis. Het evenement, dat het bedrijf jaarlijks organiseert in het Amerikaanse stadje Anaheim (California), is een feest voor fans, waar mensen die misschien al jaren online kenden elkaar vaak voor ‘t eerst in levenden lijve ontmoeten. Al dan niet getooid in nagemaakte ‘Cosplay’-kostuums van hun favoriete personages.

Nieuwe voorstellingen

Blizzard stelt er, tijdens de openingsceremonie van het event en de daaropvolgende reeks panelgesprekken, ook zijn nieuwste titels voor. Dit jaar was dat onder meer een remake van de zestien jaar oude game Warcraft III, en een heruitgave van de originele World of Warcraft, nieuwe personages voor zijn games Heroes of the Storm, StarCraft II en Overwatch. Plus één compleet nieuwe game: Diablo Immortal, een nieuwe game uit de bekende Diablo-reeks van actie-rollenspellen, die deze keer voor smartphones en tablets zal verschijnen.

Probleempje

Normaal gaat het publiek van BlizzCon uit zijn dak bij het horen van zo’n aankondiging. Maar deze keer was de reactie in de zaal van de openingsceremonie eerder lauw. Fans hadden namelijk wat problemen met het idee achter de game: Diablo is vooral bekend als een serie pc-games, en verstokte fans van de reeks zweren ook bij dat platform; ze vinden gamen op een mobiel scherm inferieur aan spelen met een toetsenbord en muis. Bovendien wordt de game niet ontwikkeld door Blizzard zelf, maar door het Chinese bedrijf NetEase. “Is dit een aprilgrap?”, vroeg één overbezorgde fan tijdens een vragenuurtje over de game.

Bloedeerlijke fans

“We hebben een bloedeerlijke community”, reageert Allen Adham, een van de medeoprichters van Blizzard Entertainment die twee jaar geleden terugkeerde naar het bedrijf. “De harde woorden die hier vielen over Diablo Immortal staken natuurlijk wel wat, maar ze zijn vooral manifestaties van een community die enorm gepassioneerd is door wat we doen. Dat is, wanneer je het vanop een afstand bekijkt, altijd een goed ding voor ons.”