BlizzCon 2019: cosplay, e-sport en afspraak in de hel Raf Picavet

04 november 2019

17u17 1 games Een nieuwe Diablo, een opvolger voor Overwatch en een extra brandstoftank voor de andere games uit de stal van Blizzard. Elke editie van Blizzcon is goed voor een geweldig fanfestival, maar dit jaar liet de gamegigant ook effectief iets écht nieuws zien.

Blizzard begon in de jaren 90 als een klein vriendenclubje van Californische game-ontwikkelaars. Vandaag is het een van de weinige mastodonten in die industrie die erin slaagde om die ‘groot is slecht’-reflex van het veelal meedogenloze spelerspubliek te ontwijken. Net zo uitzonderlijk is het relatief kleine, maar langlevende titels waarrond Blizzard ondertussen meerdere generaties spelers verzamelde. Dat vieren ze jaarlijks met Blizzcon, een fanfestival dat ons autosalon zowel in sfeer als oppervlakte moeiteloos het nakijken geeft.

40 miljoen fans

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november zakten 30.000 fans uit 59 landen af naar Blizzards thuisbasis in Anaheim, voor alweer de dertiende editie van dit feest. Wereldwijd volgde een klein miljoen anderen via een virtueel ticket van thuis uit de openingsceremonie, de panelgesprekken, cosplaywedstrijden en wereldbekerfinale van diverse e-sportcompetities. Twee dagen, helemaal opgetrokken rond oude en recentere instantklassiekers zoals Diablo, Overwatch, Hearthstone, StarCraft, World of Warcraft en Warcraft, samen goed voor ruim 40 miljoen spelers.

De olifant in de zaal

Voor de openingsceremonie officieel afgetrapt werd, stapte Blizzards hoofdman J. Allen Brack opvallend weinig ceremonieel het podium op. De man kwam zich excuseren voor Blizzards bestraffen van een e-sportspeler, die na een tornooiwinst in een interview zijn steun uitte voor de protestbeweging in Hongkong. “We waren te snel in onze beslissing en te traag om jullie daarin te betrekken. We faalden in onze doelstelling en daarvoor aanvaard ik alle aansprakelijkheid”. Een zeldzaam onvoorwaardelijke sorry dus. Indirect bevestigd door het feit dat de organisatie een delegatie van die protestbeweging toeliet om T-shirts uit te delen voor de ingang van de expo.

Diablo IV

Daarna kon het feest echt beginnen. Omdat Blizzard zijn games als marathonlopers opzet en dus niet om de haverklap met nieuwe titels komt aanzetten, scoorden de vorige Blizzcon-edities nogal mager in de categorie nieuws. Dat was deze keer anders. De eerste bom die ze dropten heette Diablo IV. Die belooft een terugkeer naar de doem-donkere helletocht (letterlijk te nemen) van de allereerste en de genreverleggende gevechtsmechanismen van de derde. En niet minder onbelangrijk, deze keer zal de beloofde speler-versus-speleroptie er écht inzitten. We kunnen overigens uit de eerste hand getuigen dat die lugubere gothische ‘ambiance’ niet gelogen is.

Overwatch 2

Bom nummer twee was Overwatch 2, een ietwat moderner gestileerde versie van de voorganger. Die maakt vooral het verschil door de centrale competitieve 6 tegen 6-gameplay aan te vullen met een solocampagne die de spelwereld belooft uit te diepen én een herspeelbare coöp. Wat die 6 vs. 6 betreft, is er heel wat overlapping met de voorganger. Zo worden alle mappen, spelpersonages en ook nieuwe competitieve spelmodi toegankelijk voor de spelers van zowel Overwatch als Overwatch 2. Kwestie van de gamergemeenschap niet op te splitsen. Blizzard deed zijn best om uit te leggen waarom ze voor een opvolger kozen in plaats van een update of uitbreiding voor de eerste. We konden hen daar voor een stuk, maar vooralsnog niet de volle 100 procent in volgen. Een coöpmissie die we op de expovloer konden uitproberen, presenteerde dan weer wel een aangenaam frisse Overwatch-beleving.

Op eigen risico

Op spelers van Heroes of the Storm na, mogen fans van de andere Blizzard-titels alvast nog een jaar op beide oren slapen. World of Warcraft is dan wel 15 jaar oud, het krijgt nog maar eens een uitbreiding. Die heet Shadowlands en neemt, net zoals de betere uitbreidingen voor deze game, geen genoegen met een paar extra regio’s, een nieuwe personageklasse en het optrekken van het maximumlevel. In Shadowlands trek je de wereld van de doden in en krijg je met de Tower of the Damned een altijd anders spelende dungeon. Die kan je in je eentje of met vier vrienden op eigen initiatief en risico exploreren.

Vintage echo

Hearthstone, het virtuele kaartspel, krijgt met Descent of Dragons het sluitstuk op de Year of the Dragon-trilogie en je zal dan ook effectief draken kunnen inzetten. Drakenkaarten welteverstaan. World of Warcraft Classic, de reïncarnatie van World of Warcraft uit de beginjaren, blijkt populairder dan verwacht. Het blijft dan ook ondersteund worden en begint wat te lijken op een vintage echo van de game zoals dat nu met die Shadowlands voortboert. Nostalgie en creatief herkauwen is dus niet enkel gereserveerd voor muziek en mode.

Zuid-Koreaanse overheid supportert mee

Wie geïnteresseerd is in welke teams er met de honderdduizenden dollars aan prijzengeld naar huis gingen in de verschillende e-sportcompetities, die heeft daar ongetwijfeld zijn eigen bronnen (of dat virtual ticket) voor. Misschien wel even vermelden dat Korea, die de drie vorige jaren de wereldbeker Overwatch won, deze keer China en uiteindelijk winnaar VS moest laten voorgaan. Dat de Koreaanse overheid een van zijn spelers speciaal voor deze gelegenheid uitstel van dienstplicht had gegeven, mocht dus niet baten.

Wu-tang-Craft

Wij zagen op Blizzcon weer een sympathiek verbroederen van tienduizenden spelers die hier hun passie deelden. Cosplayers die zelfs met een maatje of drie meer geen greintje minder respect en bewondering incasseerden. Een talentenwedstrijd waar drie Afro-Amerikaanse jongeren uit Detroit hun liefde voor Warcraft in hardcore rapteksten een juichend publiek inspuwden. Enige minpuntje voor veteranen die in vorige edities afgesloten zagen worden door Foo Fighters, Metallica en Muse, het deze keer met minder bekende muzikale acts moesten stellen. Maar al bij al, een uitstekende Blizzcon.